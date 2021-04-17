Сегодня Британия прощается с принцом Филиппом: полный порядок церемонии

Так, при прощании с мужем британской королевы Елизаветы II будут чествовать его любовь к морю песнями на морскую тематику, стихами из Библии и молитвами.

Герцог Эдинбургский сам помог организовать все детали собственных похорон, однако из-за COVID-ограничений службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке посетят всего 30 гостей - все родственники герцога - а не 800, как планировалось ранее.

При этом предполагают, что сокращенная церемония может помочь создать ее без суеты, что и желал принц Филипп.

Полный порядок службы на похоронах принца Филиппа

Похороны начнутся в 17:00 (по киевскому времени), когда будет объявлена ​​минута молчания по всей Британии.

Во время службы хором из четырех певцов будет дирижировать Джеймс Вивиан, а на органе будет играть Люк Бонд.

Какая музыка прозвучит перед службой:

Schmucke dich, o liebe Seele BWV 654 - Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Adagio espressivo (Соната ля минор) - сэр Уильям Харрис (1883-1973)

Salix (Плимутская сюита) - Перси Уитлок (1903-1946)

Berceuse (Op 31 No. 19) - Луи Верн (1870-1937)

Rhosymedre (Три прелюдии, основанные на мелодиях валлийских гимнов) - Ральф Воан Уильямс - (1872-1958)

Похороны будут проводиться деканом Виндзора, преосвященным Дэвидом Коннером, а благословение будет дано архиепископом Кентерберийским Джастином Велби.

Королевская семья и другие гости будут наблюдать процессию из часовни Святого Георгия и ждать прибытия королевы и катафалка Land Rover, спроектированного самим герцогом.

Гроб принца Филиппа заберут из Land Rover и отнесут к Западной лестнице, где он будет стоять в 17:00 в момент национальной минуты молчания. После этого гроб под пение хора перенесут в часовню.

Что будут читать над телом принца Филиппа:

Прозвучат три коротких чтения. Декан Виндзора произнесет: "Мы находимся сегодня в часовне Святого Георгия, чтобы передать в руки Бога душу его слуги принца Филиппа, герцога Эдинбургского. С благодарностью в сердце мы вспоминаем, как его долгая жизнь во многом стала для нас благословением. Мы были вдохновлены его непоколебимой преданностью нашей королеве, его служением народу и Содружеству, его храбростью, стойкостью и верой. Наша жизнь обогатилась благодаря вызовам, которые он нам поставил, поддержке, которую он нам дал, его доброте, юмору и человечности. Поэтому мы молимся, чтобы Бог дал нам благодать, чтобы мы последовали Его примеру, и чтобы мы вместе с нашим братом Филиппом, наконец, познали радости вечной жизни".

Принц Филипп (фото: Getty Images)

Затем хор споет гимн "Вечный Отче, Сильный в Спасении", который ассоциируется с королевским флотом.

Песня была выбрана лично герцогом и является особенной для него, поскольку ее также исполняли на похоронах его любимого дяди, графа Маунтбеттена из Бирмы, убитого ИРА в 1979 году.

За песней последует "Первый урок: Ecclesiasticus". 43. 11–26, который прочтет декан Виндзора. Затем хор исполнит еще одну песню - The Jubilate. За этим последует "Второй урок, 11,11-27 Иоанна", который зачитает архиепископ Кентерберийский. Герцог Эдинбургский попросил, чтобы Псалом 104 положил на музыку Уильям Ловелади. Первоначально сочиненная как кантата в трех частях, она впервые была исполнена в честь 75-летия его королевского высочества.

Архиепископ Кентерберийский и декан Виндзорский прочтут дальнейшие молитвы. Среди молитв декан попросит, чтобы герцог получил "древнее обетование", что Бог будет с теми, кто "спускается к морю на кораблях и занимается своими делами в больших водах". Это соответствует желанию Филиппа, чтобы его служба отражала его военную карьеру и любовь к морю.

Гроб опустят в Королевское хранилище, и декан Виндзора произнесет Благодарение.

После этого трубач-майор Королевского полка Шотландии исполнит скорбную мелодию. Затем горны Королевской морской пехоты заиграют "Последний столб", кавалерийский трубный зов, чтобы почтить память погибших офицеров. После минуты молчания Государственные трубачи Домашней Кавалерии исполнят Reveille - звуковой сигнал, связанный с военными.

Прихожане будут стоять, пока хор поет гимн.

Королева, члены королевской семьи и члены семьи герцога Эдинбургского покинут часовню через Галилейское крыльцо в сопровождении декана Виндзора и архиепископа Кентерберийского.