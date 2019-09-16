Седокова после скандала с чужим мужем сбежала от всех поправлять здоровье

Анна Седокова после открывшегося романа с женатым спортсменом нуждается в оздоровлении
Анна Седокова после громкого скандала с романом с женатым 27-летним спортсменом сбежала ото всех в центр здоровья, чтобы оправиться от стресса, с которым столкнулась певица в последние дни.
Бывшая участница украинской группы ВИА Гра, входившая в ее "золотой состав" пишет, что ей "необходимо встать на ноги". 36-летняя Седокова призналась, что хочет посвятить время книгам, чтение которых откладывала по разным причинам.
"Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить свое самочувствие и встать чуть на ноги, моей главной радостью является чтение", - пишет Седокова.
Скандальная певица сопроводила свою публикацию откровенным фото в красном топе, который едва прикрыл ее роскошную грудь.
Седокова пишет, что если бы она опубликовала фото в халате и с книгой, у нее было бы меньше шансов привлечь внимание подписчиков к своей любви к чтению.
Седокова попала в центр здоровья после скандала с Янисом Тиммой (скрин: instagram.com/annasedokova)
Напомним, недавно разразился громкий скандал, когда супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы назвала Седокову разлучницей, которая разбила семью и забрала отца у маленького сына.
Певица уже полгода крутит роман с младшим нее на девять лет спортсменом. Но созналась об этом Седокова только после того, как брошенная жена назвала ее на всю страну "потаск*хой". Кроме того, жена Тиммы утверждает, что он из-за слепой страсти к Седоковой выгнал ее с маленьким сыном из дому и заблокировал все счета.
Янис Тимма (фото: instagram.com)
Пользователи сети кроме пожеланий певице поскорее поправить здоровье не преминули упомянуть о том, что певица разрушила семью. Грудь певицы также привлекла внимание комментаторов.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.