Седокова после скандала с чужим мужем сбежала от всех поправлять здоровье

Анна Седокова после громкого скандала с романом с женатым 27-летним спортсменом сбежала ото всех в центр здоровья, чтобы оправиться от стресса, с которым столкнулась певица в последние дни.

Бывшая участница украинской группы ВИА Гра, входившая в ее "золотой состав" пишет, что ей "необходимо встать на ноги". 36-летняя Седокова призналась, что хочет посвятить время книгам, чтение которых откладывала по разным причинам.

"Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить свое самочувствие и встать чуть на ноги, моей главной радостью является чтение", - пишет Седокова.

Скандальная певица сопроводила свою публикацию откровенным фото в красном топе, который едва прикрыл ее роскошную грудь.

Седокова пишет, что если бы она опубликовала фото в халате и с книгой, у нее было бы меньше шансов привлечь внимание подписчиков к своей любви к чтению.

Седокова попала в центр здоровья после скандала с Янисом Тиммой (скрин: instagram.com/annasedokova)

Напомним, недавно разразился громкий скандал, когда супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы назвала Седокову разлучницей, которая разбила семью и забрала отца у маленького сына.

Певица уже полгода крутит роман с младшим нее на девять лет спортсменом. Но созналась об этом Седокова только после того, как брошенная жена назвала ее на всю страну "потаск*хой". Кроме того, жена Тиммы утверждает, что он из-за слепой страсти к Седоковой выгнал ее с маленьким сыном из дому и заблокировал все счета.

Янис Тимма (фото: instagram.com)

Пользователи сети кроме пожеланий певице поскорее поправить здоровье не преминули упомянуть о том, что певица разрушила семью. Грудь певицы также привлекла внимание комментаторов.

Никого не смущает, что ли, что она семью разрушила...

Анечка, поправляйтесь скорее, вы сильная.

Раскрой грудь шире.

Скрин комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.