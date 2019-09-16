Седокова після скандалу з чужим чоловіком втекла від усіх поправляти здоров'я

Анна Седокова після гучного скандалу з романом з одруженим 27-річним спортсменом втекла від усіх в центр здоров'я, щоб оговтатися від стресу, з яким зіткнулася співачка в останні дні.

Колишня учасниця української групи "ВІА Гра", що входила в її "золотий склад" пише, що їй "необхідно стати на ноги". 36-річна Седокова зізналася, що хоче присвятити час книгам, читання яких відкладала з різних причин.

"Зараз, втікши від усіх в центр здоров'я поправити своє самопочуття і встати трохи на ноги, моєю головною радістю є читання", - пише Седокова.

Скандальна співачка супроводила свою публікацію відвертим фото в червоному топі, який ледь прикрив її розкішні груди.

Седокова пише, що якщо б вона опублікувала фото в халаті і з книгою, у неї було б менше шансів привернути увагу підписників до своєї любові до читання.

Седокова потрапила в центр здоров'я після скандалу з Янісом Тіммою (скрін: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, нещодавно вибухнув гучний скандал, коли дружина латвійського баскетболіста Яніса Тімми назвала Седокову розлучницею, яка розбила сім'ю і забрала батька у маленького сина.

Співачка вже півроку крутить роман з молодшим за неї на дев'ять років спортсменом. Але зізналася про це Седокова тільки після того, як покинута дружина назвала її на всю країну "потаск*хою". Крім того, дружина Тімми стверджує, що він через сліпу пристрасть до Седокової вигнав її з маленьким сином з дому і заблокував всі рахунки.

Яніс Тімма (фото: instagram.com)

Користувачі мережі крім побажань співачці якнайшвидше поправити здоров'я не забули згадати про те, що співачка зруйнувала сім'ю. Груди співачки також привернули увагу коментаторів.

Нікого не бентежить, чи що, що вона зруйнувала сім'ю...

Анюто, поправляйтеся швидше, ви сильна.

Розкрій груди ширше.

Скрін коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анна Седокова вразила зізнанням про шкільні роки.