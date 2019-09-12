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Экс-"ВИА Гра" кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти

STYLERПерсоны    12.09.2019 - 21:12
Экс-"ВИА Гра" кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти
Анна Седокова (фото: facebook.com/SedokovaAnna)

Анна Седокова в последнее время страдает от забывчивости

Бывшая участница украинской группы ВИА Гра Анна Седокова, входившая в "золотой состав" коллектива, вызвала немалое удивление у поклонников новым снимком в Instagram.

Во первых певица, ныне выступавшая в РФ, осветлила волосы, практически превратившись в блондинку, во-вторых, предстала в необычном для себя образе, то есть одетой.

На снимке из ресторана певица позирует в теплой кофте, брюках и стильных ковбойских сапогах. Из аксессуаров - невероятно актуальные в этом сезоне полупрозрачные цветные очки. Из оголенности - лишь слегка спущенный рукав свитера.

Кроме того, певица пишет, что у нее есть проблема - в последнее время она ничего не помнит. Седокова уточнила, что особенно легко забывает плохое, видимо намекая на свои скандальные романы с дележкой детей.

"Есть проблема! Я ничего не помню, особенно плохого, но это о глобальном, а если по мелочи, то после третьего ребенка я вообще абсолютно ничего не запоминаю", - подписала Анна Седокова снимок.

Экс-&quot;ВИА Гра&quot; кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Поклонники засыпали певицу комплиментами, которые адресовались в основном новому цвету волос.

  • Как вам идет быть светленькой. Красотка.
  • Боже мой, какая ты прекрасная! Налюбоваться не могу... Это ж надо быть такой чудной. Тфу тфу тфу.
  • Тебе очень идет.
  • Аня, какая же вы восхитительная.
  • Вам идут светлые волосы.

Экс-&quot;ВИА Гра&quot; кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памятиЭкс-&quot;ВИА Гра&quot; кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памятиЭкс-&quot;ВИА Гра&quot; кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памятиЭкс-&quot;ВИА Гра&quot; кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти

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Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.

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