Экс-"ВИА Гра" кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти

Анна Седокова в последнее время страдает от забывчивости
Бывшая участница украинской группы ВИА Гра Анна Седокова, входившая в "золотой состав" коллектива, вызвала немалое удивление у поклонников новым снимком в Instagram.
Во первых певица, ныне выступавшая в РФ, осветлила волосы, практически превратившись в блондинку, во-вторых, предстала в необычном для себя образе, то есть одетой.
На снимке из ресторана певица позирует в теплой кофте, брюках и стильных ковбойских сапогах. Из аксессуаров - невероятно актуальные в этом сезоне полупрозрачные цветные очки. Из оголенности - лишь слегка спущенный рукав свитера.
Кроме того, певица пишет, что у нее есть проблема - в последнее время она ничего не помнит. Седокова уточнила, что особенно легко забывает плохое, видимо намекая на свои скандальные романы с дележкой детей.
"Есть проблема! Я ничего не помню, особенно плохого, но это о глобальном, а если по мелочи, то после третьего ребенка я вообще абсолютно ничего не запоминаю", - подписала Анна Седокова снимок.
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Поклонники засыпали певицу комплиментами, которые адресовались в основном новому цвету волос.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.