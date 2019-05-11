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Лорак, Позитив, DZIDZO: названы имена злостных неплательщиков налогов

STYLERПерсоны    11.05.2019 - 20:03
Лорак, Позитив, DZIDZO: названы имена злостных неплательщиков налогов
Налоговые декларации украинских артистов - кто не платит налоги (коллаж РБК-Украина)

Налоговые декларации многие украинские артисты не подают, а также избегают уплаты налогов

В Государственной фискальной службе рассказали, кто из артистов не платит налоги. Как выяснилось, далеко не все украинские знаменитости платят налоги в казну страны. Так, заместитель главы ГФС Евгений Бамбизов на своей странице в Facebook назвал несколько имен представителей шоу-бизнеса, которые не декларируют или же декларируют, но сомнительно низкие доходы.

Среди перечисленных звезд – топовые артисты, среди которых и жена миллиардера Мохаммада Захура – Камалия.

"Несмотря на свой яркий положительный имидж, наши звезды на практике далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что есть такими же декларантами доходов, как и их зрители. Имен для примера – куча. Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс"), Позитив (Время и Стекло), Мария Яремчук, Амадор Лопес, а также – нынешняя претендентка на право представлять Украину на Евровидении 2019 MARUV и ее соперницы в Нацотборе на конкурс Tayanna и А. Зарицкая (KAZKA), звезды спорта В. Ломаченко, Э. Свитолина, А. Усик – и много других общеизвестных персон", – заявил Бамбизов.

Налоговые декларации украинских артистов - кто не платит налоги

Налоговые декларации украинских артистов - кто не платит налоги (фото: facebook.com)

Многие звезды более сознательно относятся к своему долгу перед государством, сами декларируют доходы и призывают это делать других.

"Звезд, которые живо присоединились к кампании, можно называть долго: это и Потап, и Монатик, и Тина Кароль, и Климентий Скрипников, и Олег Винник, и Константин Меладзе – список состоит из более 200 известных имен...", – говорит заместитель главы ГФС.

Кроме того, как подметил Бамбизов, отличный пример звездам могут подать и сами украинцы.

"Следует отметить, сегодня хороший пример артистам и спортсменам могут продемонстрировать как раз сами граждане. Нынешняя кампания декларирования поражает своими результатами. Подробно о ней говорил недавно, напомню лишь, что общая сумма задекларированного украинцами дохода почти наполовину превысила показатель прошлого года, поднявшись с 57,5 млрд грн, в 2018-м до 83,6 млрд грн сейчас", - добавил он.

Напомним, что ранее Ани Лорак в России сделала важное заявление.

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Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

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