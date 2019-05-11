Лорак, Позитив, DZIDZO: названі імена злісних неплатників податків

Податкові декларації українських артистів - хто не платить податки (колаж РБК-Україна)

Податкові декларації багато українських артистів не подають, а також уникають сплати податків

В Державній фіскальній службі розповіли, хто з артистів не платить податки. Як з'ясувалося, далеко не всі українські знаменитості платять податки в казну країни. Так, заступник голови ГФС Євген Бамбізов на своїй сторінці в Facebook назвав кілька імен представників шоу-бізнесу, які не декларують або ж декларують, але сумнівно низькі доходи.

Серед перерахованих зірок – топові артисти, серед яких і дружина мільярдера Мохаммада Захура – Камалія.

"Незважаючи на свій яскравий позитивний імідж, наші зірки на практиці далеко не завжди виступають зразковими платниками податків. Нерідко взагалі забувають, що є такими ж декларантами доходів, як і їх глядачі. Імен для прикладу – купа. Анна Сєдокова, Ані Лорак, DZIDZO, Камалія, Андрій Хливнюк (фронтмен гурту "Бумбокс"), Позитив (Час і Скло), Марія Яремчук, Амадор Лопес, а також – нинішня претендентка на право представляти Україну на Євробаченні 2019 MARUV і її суперниці у Нацвідборі на конкурс Tayanna і О. Зарицька (KAZKA), зірки спорту В. Ломаченко, Е. Світоліна, О. Усик – і багато інших загальновідомих персон", – заявив Бамбизов.

Податкові декларації українських артистів - хто не платить податки (фото: facebook.com)

Багато зірок більш свідомо ставляться до свого обов'язку перед державою, самі декларують доходи і закликають це робити інших.

"Зірок, які жваво долучилися до кампанії, можна називати довго: це і Потап, і Монатік, і Тіна Кароль, і Климентій Скрипніков, і Олег Винник, і Костянтин Меладзе – список складається з понад 200 відомих імен...", – говорить заступник голови ГФС.

Крім того, як помітив Бамбізов, відмінний приклад зіркам можуть подати і самі українці.

"Слід зазначити, що сьогодні хороший приклад артистам і спортсменам можуть продемонструвати як раз самі громадяни. Нинішня кампанія декларування вражає своїми результатами. Докладно про неї говорив недавно, нагадаю лише, що загальна сума задекларованого українцями доходу майже наполовину перевищила показник минулого року, піднявшись з 57,5 млрд грн, в 2018-му до 83,6 млрд грн зараз", - додав він.

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