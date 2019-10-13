На себе зовсім не схожа: Ані Лорак лякає шанувальників новими змінами

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак розкритикували за надмірну пластику

Ані Лорак, яка нерідко потрапляє в скандали, пов'язані з її дивними образами, знову натрапила на критику. Відповідні коментарі залишили фанати під постом виконавиці у соцмережі Instagram.

"Спасибі за любов... твою..." - загадково підписала опублікований відеоролик співачка.

Ані Лорак (видео:instagram.com/anilorak)

Коментатори зазначили, що старі композиції Ані Лорак були значно краще тих, що пишуться останнім часом. Крім того, артистці знову нагадали про надмірну пластику, а також покликали в Україну:

Ось це пісні! Не те, що нові...

Хто на Вас ще ходить?

Чекаємо в Україні з концертами!

На такій підлозі і вбитися можна!

Коли в Україну?

Вона вже на себе не схожа.

Ані Лорак (відео:instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що чутки про вагітність Ані Лорак ходять вже декілька тижнів, і вони почали посилюватися після того, як артистка перестала приховувати свої відносини з новим бойфрендом Єгором Глібом. Зовсім нещодавно вона опублікувала фотографію з новим коханим, з яким вони за руку йдуть по коридору.