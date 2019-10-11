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Совсем опухла: фанаты в шоке от вида Ани Лорак

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 14:52
Совсем опухла: фанаты в шоке от вида Ани Лорак
Ани Лорак испугала поклонников (Фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак снова заподозрили в скором ожидании пополнения

Ани Лорак, украинская певица, которая живет и выступает в России, снова напугала поклонников своим внешним видом. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram небольшое видео, в котором она рассказала немного о своем новом альбоме "За мечтой".

Однако фанатов заинтересовала больше не информация, которую сообщила Ани Лорак, а ее внешний вид. На видео артистка одета в просторную футболку, а на поясе у нее завязана кофта.

Совсем опухла: фанаты в шоке от вида Ани Лорак

Ани Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Во время записи Лорак периодически двигается и поворачивается к камере боком. Особенно внимательные фанаты отметили, что в такой позе у певицы просматривается округлившийся живот.

Кроме того, подписчики Ани Лорак отметили, что и лицо у нее заметно округлилось в последнее время. Некоторые назвали это нездоровой отечность, а некоторые – начали поздравлять певицу с вероятным пополнением в ближайшее время.

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Скриншоты комментариев

Слухи о беременности Ани Лорак ходят уже несколько недель, и они начали усиливаться после того, как артистка перестала скрывать свои отношения с новым бойфрендом Егором Глебом. Совсем недавно она опубликовала фотографию с новым возлюбленным, с которым они за руку идут по коридору.

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