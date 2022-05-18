"Сдыхайте, мучайтесь": в сети нашли россиянку, которая хотела вырезать звезды на спинах украинских детей

Предистория россиянки, которая так ненавидит украинских детей

На днях СБУ опубликовала фрагмент перехваченного разговора российского военного с супругой. В ней женщина жаловалась мужчине на оказавшихся в России украинских детей. По ее словам, они отказывались праздновать 9 мая, объяснив тем, что это "не их праздник". Она считает, что их нужно наказать!

Женщина в деталях описывала мужчине, как бы она мечтала их за это наказать. Она говорила, что, если бы ее воля - она "резала бы им п***ки" и "вырезала звезды на спинах". Также она говорила, что сама бы вколола детям наркотики и смотрела бы, как они мучаются.

"Я их ненавижу", - говорила мужу россиянка об украинских детях.

Кто эта россиянка?

Журналисты "Схем" с помощью СБУ смогли идентифицировать личность россиянки.

Юлии Копытовой 30 лет. Она родилась в селе Пржевальское Смоленской области России. Как оказалось, женщина работала в детской больнице и у нее самой есть дети, что не мешает ей так ненавидеть малышей из Украины.

Юлия Копытова ненавидит украинских детей (Скриншот)