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"Здихайте, мучтеся": у мережі знайшли росіянку, яка хотіла вирізати зірки на спинах українських дітей

У мережі знайшли росіянку, яка погрожувала українським дітям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії не тільки військові показують особливу жорстокість до українців. Це роблять так само так звані мирні жителі, в тому числі і жінки.

Про одну з таких особин розповіло розслідування "Схем".

Передісторія росіянки, яка так ненавидить українських дітей

Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною. У ній жінка скаржилася чоловікові на українських дітей, які опинилися в Росії. За її словами, вони відмовлялися святкувати 9 травня, пояснивши тим, що це "не їхнє свято". Вона вважає, що їх потрібно покарати!

Жінка в деталях описувала чоловікові, як би вона мріяла їх за це покарати. Вона говорила, що, якби її воля - вона "різала б їм п***ки" і "вирізала зірки на спинах". Також вона говорила, що сама б вколола дітям наркотики й дивилася б, як вони мучаться.

"Я їх ненавиджу", - говорила чоловікові росіянка про українських дітей.

Хто ця росіянка?

Журналісти "Схем" за допомогою СБУ змогли ідентифікувати особу росіянки.

Юлії Копитовій 30 років. Вона народилася в селі Пржевальське Смоленської області Росії. Як виявилося, жінка працювала в дитячій лікарні та у неї самої є діти, що не заважає їй так ненавидіти малюків з України.

Юлія Копитова ненавидить українських дітей (скріншот)

Як ми раніше писали, росіянку, яка видавала себе за українку, змусили страждати в Кореї.

Раніше ми писали, що сім'ї росіян у Болгарії прикидалися українськими біженцями, але їх спіткало покарання.

Також повідомлялося, що українці обманюють росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

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Російська Федерація