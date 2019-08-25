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Зробіть блюдо менш шкідливим: Супрун нагадала, як правильно готувати шашлики

STYLERЖиття    25.08.2019 - 16:04
Зробіть блюдо менш шкідливим: Супрун нагадала, як правильно готувати шашлики
Супрун розповіла про правильне приготування шашликів (фото: РБК-Україна)

Супрун поділилася незвичайними рекомендаціями щодо готування на природі

Уляна Супрун вирішила нагадати українцям, як правильно готувати шашлики, щоб знизити до мінімуму шкоду від продукту. Відповідний пост експерт опублікувала в соціальній мережі Facebook.

"Передостанні вихідні літа, ймовірно, багатьом хочеться провести на природі. Їсти багато м'яса, особливо червоного, шкідливо, але ми не можемо заборонити шашлики. Зате можемо привести поради, як готувати їх з меншою шкодою", - пише експерт.

За словами Супрун, перш ніж розвести багаття, необхідно почистити гриль або мангал. Кіптява від попередніх шашликів, в якій містяться канцерогени, повинна бути вилучена і викинута.

Зробіть блюдо менш шкідливим: Супрун нагадала, як правильно готувати шашликиСупрун розповіла про правильне приготування шашликів (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Обирайте нежирне м'ясо для гриля та зрізайте той жир, що можна зрізати. Справа не тільки в калоріях. Коли жир капає на вугілля і реагує, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні. Чим їх більше, тим більше ризик раку підшлункової залози", - додала в.о. міністра охорони здоров'я.

Для маринаду рекомендується використовувати томатний або лимонний сік, розведений яблучний оцет або соєвий соус, а ось майонез краще відкласти.

До м'яса як гарнір краще всього додати овочів, щоб організму не було настільки важко перетравлювати продукти. Крім того, запивати цю всю справу рекомендується виключно водою.

Нагадаємо, що вперше в світі зафіксована шокуюча смерть від електронної сигарети.

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