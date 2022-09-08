Что сделать, чтобы вода не сбегала из кастрюли во время варки: поможет масло и деревянная лопатка

Чтобы избежать выливания воды на кухонную плиту, нужно следовать нескольким простым и практичным советам.

Поставьте деревянную ложку на кастрюлю с кипящей водой

Мало кто это знает, но деревянная ложка на кастрюле не даст кипятку выкипеть. Действительно, крахмал, присутствующий в овощах или крупах, растворяется при нагревании. После этого на поверхности воды образуется пена.

В частности, деревянная ложка плохо проводит ток, поэтому пена не будет образовываться равномерно. Таким образом несколько пузырьков смогут пробиться и лопнуть на открытом воздухе. Процесс испарения воды позволит пене опуститься.

Еще рекомендуется время от времени ополаскивать деревянную ложку холодной водой, чтобы она не перегрелась.

В кипящую воду налейте немного масла

Масло будет воздействовать на пену, предотвращая ее образование и переливание воды. Однако действовать необходимо вовремя. Нужно налить несколько капель в кастрюлю и так вы нарушите крахмал, что выделяется макаронными изделиями или определенными овощами.

Не накрывайте кастрюлю с кипящей водой

Иногда вода переливается по простой причине: длительное использование крышки на кастрюле. Крышка предотвращает выход водяного пара. Результат: вода продолжает пениться и быстрее вытекает из емкости. Поэтому во время готовки можно использовать крышку, но ее нужно вовремя снять.