UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что сделать, чтобы вода не сбегала из кастрюли во время варки: поможет масло и деревянная лопатка

Что сделать, чтобы вода из кастурли не сбегала во время варки (freepik )
Автор: Татьяна Самарук

Когда в кастрюле закипает вода для приготовления риса или макарон, часто бывает так, что она переливается из кастрюли и часть выливается на плитку. К счастью, этой неприятной ситуации можно избежать, благодаря простым способам.

Об этом пишет Sante Plus.

Чтобы избежать выливания воды на кухонную плиту, нужно следовать нескольким простым и практичным советам.

Поставьте деревянную ложку на кастрюлю с кипящей водой

Мало кто это знает, но деревянная ложка на кастрюле не даст кипятку выкипеть. Действительно, крахмал, присутствующий в овощах или крупах, растворяется при нагревании. После этого на поверхности воды образуется пена.

В частности, деревянная ложка плохо проводит ток, поэтому пена не будет образовываться равномерно. Таким образом несколько пузырьков смогут пробиться и лопнуть на открытом воздухе. Процесс испарения воды позволит пене опуститься.

Еще рекомендуется время от времени ополаскивать деревянную ложку холодной водой, чтобы она не перегрелась.

В кипящую воду налейте немного масла

Масло будет воздействовать на пену, предотвращая ее образование и переливание воды. Однако действовать необходимо вовремя. Нужно налить несколько капель в кастрюлю и так вы нарушите крахмал, что выделяется макаронными изделиями или определенными овощами.

Не накрывайте кастрюлю с кипящей водой

Иногда вода переливается по простой причине: длительное использование крышки на кастрюле. Крышка предотвращает выход водяного пара. Результат: вода продолжает пениться и быстрее вытекает из емкости. Поэтому во время готовки можно использовать крышку, но ее нужно вовремя снять.

Ранее мы сообщали, как вскипятить молоко, чтобы оно не убежало и не пригорело.

Также мы писали, как отчистить посуду от застарелого нагара.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня