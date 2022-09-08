Що зробити, щоб вода не збігала з каструлі під час варіння: допоможе олія та дерев'яна лопатка

Щоб уникнути виливання води на кухонну плиту, потрібно дотримуватись кількох простих і практичних порад.

Поставте дерев’яну ложку на каструлю з киплячою водою

Мало хто це знає, але дерев’яна ложка на каструлі не дасть окропу википіти. Дійсно, крохмаль, присутній в овочах або крупах, розчиняється при нагріванні. Після цього на поверхні води утворюється піна.

Зокрема, дерев'яна ложка погано проводить струм, тому піна не буде утворюватись рівномірно. Таким чином кілька бульбашок зможуть пробитися і лопнути на відкритому повітрі. Процес випаровування води дозволить піні опуститися.

Ще рекомендується час від часу обполіскувати дерев’яну ложку холодною водою, щоб вона не перегрілася.

У киплячу воду налийте трохи олії

Олія буде впливати на піну, запобігаючи її утворенню та переливанню води. Однак діяти необхідно вчасно. Потрібно налити кілька крапель у каструлю і так ви порушите крохмаль, що виділяється макаронними виробами чи певними овочами.

Не накривайте каструлю з киплячою водою

Іноді вода переливається з простої причини: тривале використання кришки на каструлі. Кришка запобігає виходу водяної пари. Результат: вода продовжує пінитися і швидше витікає з ємності. Тому під час готування можна використовувати кришку, але її потрібно вчасно зняти.