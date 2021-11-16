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Как сделать своего ребенка сильным и выносливым: врач дала простые советы

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Вторник 16 ноября 2021 16:23
Как сделать своего ребенка сильным и выносливым: врач дала простые советы Врач рассказала, как сделать ребенка выносливым и сильным (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был сильным и выносливым. Достичь этого несложно, считают медики. Весь секрет повышения выносливости заключается в правильном рационе питания, прогулках и режиме дня.

Как сделать своего малыша выносливым, рассказала эндокринолог Алена Барредо в комментарии для MedikForum.

Специалист отмечает, что в первую очередь родители должны обратить внимание на рацион. Питание ребенка должно быть сбалансированным, в меню должны быть все нутриенты белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Вторым обязательным условием является соблюдение режима активности и отдыха. С детьми нужно часто гулять на свежем воздухе, в местах, где достаточно зелени. Не стоит обходить стороной детские площадки, где есть игровые зоны с препятствиями.

А после активного и насыщенного дня у ребенка должен быть полноценный сон в соответствующих условиях.

Важно развивать у ребенка органы дыхания и для этого можно придумать, и рассказать интересную историю и сделать гимнастику.

"Делать вместе с ребенком гимнастику для организма и для глаз. И вам полезно. Данный метод улучшает развитие костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой, улучшает настроение, снижает глазное давление, предотвращает проблемы со зрением в будущем!" - отметила врач.

Также она добавила, что помогут массажи и закаливание. Массаж ребенка научит расслабляться, снимет гипертонус и усилит выработку гормонов радости.

А закаливание станет методом профилактики от простуд и активирует местный иммунитет.

Закаливание лучше всего выполнять с помощью умывания прохладной водой и полоскания горла на ночь водой комнатной температуры.

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