Як зробити свою дитину сильною і витривалою: лікар дала прості поради
Усі батьки хочуть, щоб їх дитина була сильною і витривалою. Досягти цього нескладно, вважають медики. Весь секрет підвищення витривалості полягає в правильному раціоні харчування, прогулянках і режимі дня.
Як зробити свого малюка витривалим, розповіла ендокринолог Олена Барредо в коментарі для MedikForum.
Фахівець зазначає, що в першу чергу батьки повинні звернути увагу на раціон. Харчування дитини має бути збалансованим, в меню повинні бути всі нутрієнти білків, жирів, вуглеводів і клітковини.
Другою обов'язковою умовою є дотримання режиму активності та відпочинку. З дітьми потрібно часто гуляти на свіжому повітрі, в місцях, де досить зелені. Не варто обходити стороною дитячі майданчики, де є ігрові зони з перешкодами.
А після активного і насиченого дня у дитини повинен бути повноцінний сон у відповідних умовах.
Важливо розвивати у дитини органи дихання і для цього можна придумати, і розповісти цікаву історію і зробити гімнастику.
"Робити разом з дитиною гімнастику для організму і для очей. І вам корисно. Даний метод покращує розвиток кістково-м'язової системи, серцево-судинної, покращує настрій, знижує очний тиск, запобігає проблеми із зором в майбутньому!" - зазначила лікар.
Також вона додала, що допоможуть масажі та загартовування. Масаж дитину навчить розслаблятися, зніме гіпертонус і посилить вироблення гормонів радості.
А загартовування стане методом профілактики від застуд і активує місцевий імунітет.
Загартовування найкраще виконувати за допомогою вмивання прохолодною водою і полоскання горла на ніч водою кімнатної температури.
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