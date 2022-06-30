Как сделать прохладу в квартире, а вентилятор превратить в кондиционер: полезные лайфхаки

Снижаем градусы в комнате

Окна заклейте специальной защитной пленкой от солнечных лучей. Или используйте плотные шторы, жалюзи. Подойдет даже простая непрозрачная ткань. Открывать окна рекомендуется только рано утром, чтобы впустить свежий и еще прохладный воздух. А также ночью - после заката.

Убираем с пола все ковры, дорожки, снимаем плотные покрывала - они накапливают тепло в большом количестве и не дают дышать. Полы трижды в день протираем холодной водой и ходим босиком.

Отключаем технику

Вся домашняя техника вырабатывает тепло при работе. Поэтому все, что можно вытащить из розетки - вытаскивайте. То, чем можно не пользоваться (утюг, микроволновка, стиральная машина) - не пользуемся. Особенно перед сном.

Постарайтесь не готовить на кухне в течение дня - не используйте плиту и духовку. И почаще включайте на кухне вытяжку - она тоже охлаждает помещение.

Используйте воду

Намочите шторы, развесьте в доме влажные полотенца и простыни - это поможет снизить температуру на пару градусов. Возьмите распылитель с холодной водой и обрызгивайте ткань, москитные сетки на окнах.

Используйте вентилятор

Выставьте его так, чтобы он смотрел лопастям в открытое окно - так он будет вытягивать весь нагретый воздух наружу.

Еще один способ сделать работу вентилятора качественнее - набросьте на защитную сетку вентилятора тонкую влажную ткань.

Как сделать из вентилятора кондиционер

Вам понадобится пластиковая бутылка в 1,5-2 л. Наполните ее водой и отправьте в морозильную камеру. Когда вода замерзнет - достаньте, разрежьте и лед отправьте в тазик. Посыпьте эту глыбу солью и поставьте перед вентилятором. Пока вода будет таять - сможете сделать еще одну глыбу льда.

Если разрезать бутылку не получилось, то засыпьте через горлышко немного соли и поставьте ее перед вентилятором в миске.

Экстренный способ быстрого охлаждения перед сном

Возьмите кусок ткани - это может быть простынь, полотенце. Наберите в таз прохладную воду. Сполосните белье и отожмите, чтобы вода не стекала на пол.

Повесьте ткань на открытое окно или на сушку возле окна. Это создаст влажный фильтр, через который будет заходить воздух в дом. Процесс займет 10 минут, но даст 2-3 часа прохлады в помещении.