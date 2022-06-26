Эти советы помогут охладить комнату без кондиционера или вентилятора

Летом, когда дневная жара может довести до теплового удара, крайне удачно иметь кондиционер или вентилятор. Но когда их нет, можно воспользоваться народными способами охлаждения дома.

Как действенно охладить помещение, если нет возможности привлечь "электронику" - читайте в нашем материале Styler далее.

Ведущие программы "Все буде добре" провели опыт борьбы с летней жарой. Среди них - самые популярные методы из интернета, которые они опробовали на действии.

Вода и эфирное масло мяты

Наберите небольшую миску воды и добавьте туда несколько капель эфирного масла мяты. Вы почувствуете, что воздух вокруг становится свежее.

Такое эфирное масло можно найти в любой аптеке.

Использование риса нестандартным способом

Рис лучше всего из всех круп держит холод. Нечего и говорить, рис держит холод лучше льда.

Поэтому кладем рис в мешочек из ткани (например, в носок) и отправляем в морозилку. Уже через час у вас будет отличный охладитель, который можно положить к ногам и чувствовать прохладу долгое время.

Кстати, после таких манипуляций рис так же остается съедобным.

Подушка с наполнителем из гречневой шелухи

Подушка с таким наполнителем хорошо пропускает воздух, поэтому с ней вам будет комфортнее спать летними ночами.

Если после сна ваша обычная подушка мокрая, следует обратить внимание на вариант с шелухой или другим похожим наполнителем.

Бутылки с замороженной водой под окном

Поставив лед ближе к потокам воздуха в вашем доме, вы гарантированно уменьшите температуру воздуха в доме на определенное время.

Например, глыбы льда или его измельченные части спасают от аномальной жары жителей Дели. Об этом в своих путешествиях рассказывал украинский исследователь и ведущей Дмитрий Комаров.

Другие действенные способы охлаждения дома без кондиционера или вентилятора:

держите жалюзи и шторы закрытыми в течение дня,

заклейте окна на лето солнцезащитной пленкой,

откройте окна на ночь и повесьте на них влажную ткань,

выключайте свет, когда он не используется,

сведите к минимуму использование кухонных приборов (электродуховка, гриль, мультиварка, посудомойка и тому подобное),

выключайте и отключайте от сети электронные устройства, когда они не используются,

охладите ваши простыни в морозильнике.

В конце концов жара в наше время не самое худшее, с чем мы боремся. Поэтому берегите себя и своих родных от теплового удара и других неприятностей. Все будет Украина!