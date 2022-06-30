Як зробити прохолоду в квартирі, а вентилятор перетворити в кондиціонер: корисні лайфхаки

Знижуємо градуси в кімнаті

Вікна заклейте спеціальною захисною плівкою від сонячних променів. Або використовуйте щільні штори, жалюзі. Підійде навіть проста непрозора тканина. Відкривати вікна рекомендується тільки рано вранці, щоб впустити свіже і ще прохолодне повітря. А також вночі-після заходу сонця.

Прибираємо з підлоги всі килими, доріжки, знімаємо щільні покривала - вони накопичують тепло у великій кількості та не дають дихати. Підлоги тричі на день протираємо холодною водою і ходимо босоніж.

Відключаємо техніку

Вся домашня техніка виробляє тепло при роботі. Тому все, що можна витягнути з розетки - витягуйте. Те, чим можна не користуватися (праска, мікрохвильовка, пральна машина) - не користуємося. Особливо перед сном.

Постарайтеся не готувати на кухні протягом дня - не використовуйте плиту і духовку. І частіше включайте на кухні витяжку - вона теж охолоджує приміщення.

Використовуйте воду

Намочіть штори, розвісьте в будинку вологі рушники та простирадла - це допоможе знизити температуру на пару градусів. Візьміть розпилювач з холодною водою та оббризкуйте тканину, москітні сітки на вікнах.

Використовуйте вентилятор

Виставте його так, щоб він дивився у відкрите вікно - так він буде витягати весь нагріте повітря назовні.

Ще один спосіб зробити роботу вентилятора якісніше - накиньте на захисну сітку вентилятора тонку вологу тканину.

Як зробити з вентилятора кондиціонер

Вам знадобиться пластикова пляшка в 1,5-2 л. Наповніть її водою і відправте в морозильну камеру. Коли вода замерзне - дістаньте, розріжте і лід відправте в тазик. Посипте цю брилу сіллю і поставте перед вентилятором. Поки вода буде танути - зможете зробити ще одну брилу льоду.

Якщо розрізати пляшку не вийшло, то засипте через шийку трохи солі та поставте її перед вентилятором в мисці.

Екстрений спосіб швидкого охолодження перед сном

Візьміть шматок тканини - це може бути простирадло, рушник. Наберіть в таз прохолодну воду. Сполосніть білизну і відіжміть, щоб вода не стікала на підлогу.

Повісьте тканину на відкрите вікно або на сушку біля вікна. Це створить вологий фільтр, через який буде заходити повітря в будинок. Процес займе 10 хвилин, але дасть 2-3 години прохолоди в приміщенні.