Надо всего три ингредиента! Как приготовить натуральный пломбир за 5 минут дома (рецепт)
Мороженое - один из самых популярных десертов, особенно летом. Но из-за цен и состава мороженого от некоторых производителей, не всегда хочется его покупать.
Однако такую вкуснятину можно приготовить дома всего за несколько минут. Рецепт пломбира - в материале Styler далее.
Для приготовления домашнего пломбира нам понадобятся такие ингредиенты:
- Сливки 33% жирности - 400 г
- Сгущенное молоко - 200 г
- Ванильный сахар - 1 чайная ложка
Способ приготовления
Для начала выливаем сливки в глубокую посуду и добавляем ванильный сахар.
Далее с помощью миксера или вручную взбиваем сливки на низкой скорости, пока масса сливок не увеличится в два раза.
После чего следует увеличить скорость и довести сливки до густого состояния. Взбивать достаточно будет 2-3 минуты.
Снова сбавляем скорость и добавляем сгущенное молоко и взбиваем его в течение 20-30 секунд.
Поздравляем, пломбир готов! Теперь осталось переложить его в подходящую посуду для отправки в морозильную камеру. Приятного аппетита!
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Знаменитому десерту уже тысячи лет
Интересно, что история мороженого началась с Китая, где еще тысячи лет назад императоры и другая знать лакомились перетертыми фруктами со снегом.
Затем в Европу в XIII веке этот рецепт принес Марко Поло, продав рецепт итальянским кондитерам.
Итальянцы в свою очередь улучшили рецепт, добавив молоко. Тогда и началась "экспансия" мороженого по миру в различных интерпретациях и рецептах.
К слову, хоть пломбир и считается "иностранцем", существуют упоминания о замороженных десертах из молочных продуктов и во времена Киевской Руси.
Что бы там ни было, пломбир любят во всем мире и его приготовление сейчас не является проблемой даже для ребенка.
Домашний пломбир - это просто! (фото: Freepik)
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