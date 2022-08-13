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Надо всего три ингредиента! Как приготовить натуральный пломбир за 5 минут дома (рецепт)

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Суббота 13 августа 2022 09:45
Надо всего три ингредиента! Как приготовить натуральный пломбир за 5 минут дома (рецепт) Мороженое пломбир можно сделать своими руками (фото: Freepik)
Автор: Никита Мельников

Мороженое - один из самых популярных десертов, особенно летом. Но из-за цен и состава мороженого от некоторых производителей, не всегда хочется его покупать.

Однако такую вкуснятину можно приготовить дома всего за несколько минут. Рецепт пломбира - в материале Styler далее.

Для приготовления домашнего пломбира нам понадобятся такие ингредиенты:

  • Сливки 33% жирности - 400 г
  • Сгущенное молоко - 200 г
  • Ванильный сахар - 1 чайная ложка

Способ приготовления

Для начала выливаем сливки в глубокую посуду и добавляем ванильный сахар.

Далее с помощью миксера или вручную взбиваем сливки на низкой скорости, пока масса сливок не увеличится в два раза.

После чего следует увеличить скорость и довести сливки до густого состояния. Взбивать достаточно будет 2-3 минуты.

Снова сбавляем скорость и добавляем сгущенное молоко и взбиваем его в течение 20-30 секунд.

Поздравляем, пломбир готов! Теперь осталось переложить его в подходящую посуду для отправки в морозильную камеру. Приятного аппетита!

Также предлагаем ознакомиться с еще одним рецептом пломбира от Лилии Цвит:

Знаменитому десерту уже тысячи лет

Интересно, что история мороженого началась с Китая, где еще тысячи лет назад императоры и другая знать лакомились перетертыми фруктами со снегом.

Затем в Европу в XIII веке этот рецепт принес Марко Поло, продав рецепт итальянским кондитерам.

Итальянцы в свою очередь улучшили рецепт, добавив молоко. Тогда и началась "экспансия" мороженого по миру в различных интерпретациях и рецептах.

К слову, хоть пломбир и считается "иностранцем", существуют упоминания о замороженных десертах из молочных продуктов и во времена Киевской Руси.

Что бы там ни было, пломбир любят во всем мире и его приготовление сейчас не является проблемой даже для ребенка.

Надо всего три ингредиента! Как приготовить натуральный пломбир за 5 минут дома (рецепт)

Домашний пломбир - это просто! (фото: Freepik)

Ранее мы писали, как выбрать качественное мороженое по трем показателям.

Также держите рецепт вкусного шоколадного мороженого "Каштан".

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