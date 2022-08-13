Треба всього три інгредієнти! Як приготувати натуральний пломбір за 5 хвилин вдома (рецепт)
Морозиво - один з найпопулярніших десертів, особливо влітку. Але через ціни і склад морозива від деяких виробників, не завжди хочеться його купувати.
Та такий смаколик можна приготувати вдома всього за кілька хвилин. Рецепт пломбіра - у матеріалі Styler далі.
Для приготування домашнього пломбіру нам знадобляться такі інгредієнти:
- Вершки 33% жирності - 400 г
- Згущене молоко - 200 г
- Ванільний цукор - 1 чайна ложка
Спосіб приготування
Для початку виливаємо вершки у глибокий посуд та додаємо ванільний цукор.
Далі за допомогою міксера або вручну збиваємо вершки на низькій швидкості, допоки маса вершків не збільшиться у два рази.
Після чого слід збільшити швидкість та довести вершки до густого стану. Збивати досить буде 2-3 хвилини.
Знову зменшуємо швидкість та додаємо згущене молоко й збиваємо його протягом 20-30 секунд.
Вітаємо, пломбір готовий! Тепер залишилось перекласти його у відповідний посуд для відправлення у морозильну камеру. Смачного!
Також пропонуємо ознайомитись з ще одним рецептом пломбіру від Лілії Цвіт:
Знаменитому десерту вже тисячі років
Цікаво, що історія морозива почалась з Китаю, де ще тисячі років тому імператори та інша знать ласували перетертими фруктами зі снігом.
Потім на терени Європи в XIII столітті цей рецепт приніс Марко Поло, продавши рецепт італійським кондитерам.
Італійці своєю чергою покращили рецепт, додавши молоко. Тоді й почалася "експансія" морозива світом у різних інтерпретаціях та рецептах.
До слова, хоч пломбір і вважається "іноземцем", існують згадки про заморожені десерти с молочних продуктів й за часів Київської Русі.
Хоч би що там було, пломбір люблять у всьому світі і його приготування зараз не є проблемою навіть для дитини.
Домашній пломбір - це просто! (фото: Freepik)
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