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Треба всього три інгредієнти! Як приготувати натуральний пломбір за 5 хвилин вдома (рецепт)

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Субота 13 серпня 2022 09:45
Треба всього три інгредієнти! Як приготувати натуральний пломбір за 5 хвилин вдома (рецепт) Морозиво пломбір можна зробити своїми руками (фото: Freepik)
Автор: Микита Мельников

Морозиво - один з найпопулярніших десертів, особливо влітку. Але через ціни і склад морозива від деяких виробників, не завжди хочеться його купувати.

Та такий смаколик можна приготувати вдома всього за кілька хвилин. Рецепт пломбіра - у матеріалі Styler далі.

Для приготування домашнього пломбіру нам знадобляться такі інгредієнти:

  • Вершки 33% жирності - 400 г
  • Згущене молоко - 200 г
  • Ванільний цукор - 1 чайна ложка

Спосіб приготування

Для початку виливаємо вершки у глибокий посуд та додаємо ванільний цукор.

Далі за допомогою міксера або вручну збиваємо вершки на низькій швидкості, допоки маса вершків не збільшиться у два рази.

Після чого слід збільшити швидкість та довести вершки до густого стану. Збивати досить буде 2-3 хвилини.

Знову зменшуємо швидкість та додаємо згущене молоко й збиваємо його протягом 20-30 секунд.

Вітаємо, пломбір готовий! Тепер залишилось перекласти його у відповідний посуд для відправлення у морозильну камеру. Смачного!

Також пропонуємо ознайомитись з ще одним рецептом пломбіру від Лілії Цвіт:

Знаменитому десерту вже тисячі років

Цікаво, що історія морозива почалась з Китаю, де ще тисячі років тому імператори та інша знать ласували перетертими фруктами зі снігом.

Потім на терени Європи в XIII столітті цей рецепт приніс Марко Поло, продавши рецепт італійським кондитерам.

Італійці своєю чергою покращили рецепт, додавши молоко. Тоді й почалася "експансія" морозива світом у різних інтерпретаціях та рецептах.

До слова, хоч пломбір і вважається "іноземцем", існують згадки про заморожені десерти с молочних продуктів й за часів Київської Русі.

Хоч би що там було, пломбір люблять у всьому світі і його приготування зараз не є проблемою навіть для дитини.

Треба всього три інгредієнти! Як приготувати натуральний пломбір за 5 хвилин вдома (рецепт)

Домашній пломбір - це просто! (фото: Freepik)

Раніше ми писали, як обрати якісне морозиво за трьома показниками.

Також тримайте рецепт смачного шоколадного морозива "Каштан".

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