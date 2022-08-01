Учимся выбирать качественное мороженое: обратите внимание на три показателя

Магазины предлагают огромный ассортимент мороженого, которое является непременным лакомством как взрослых так и детей каждое лето. В сезон попасть на просроченное мороженое трудно, поскольку оно быстро распродается и пополняется. А вот качество десерта можно проверить по трем показателям.

Как определить, что мороженое можно смело покупать - читайте ниже в нашем материале Styler.

ТУ - это технические условия , которые производитель определяет сам. Выбирая мороженое с маркировкой ТУ, стоит учитывать, что предприятие-производитель имеет право самостоятельно решать вопрос выбора составных компонентов этого продукта.

Согласно государственным стандартам, мороженое бывает трех видов:

Ранее Комаровский рассказал, кому нельзя мороженое, а кому - хоть каждый час.

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