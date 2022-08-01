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Учимся выбирать качественное мороженое: обратите внимание на три показателя

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Понедельник 01 августа 2022 14:52
Учимся выбирать качественное мороженое: обратите внимание на три показателя Фото: Как выбрать качественное мороженое (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Магазины предлагают огромный ассортимент мороженого, которое является непременным лакомством как взрослых так и детей каждое лето. В сезон попасть на просроченное мороженое трудно, поскольку оно быстро распродается и пополняется. А вот качество десерта можно проверить по трем показателям.

Как определить, что мороженое можно смело покупать - читайте ниже в нашем материале Styler.

Обратите внимание на следующие показатели:

  1. На форму. Если мороженое деформировано, это значит, что его разморозили и заморозили повторно.
  2. Мороженое не должно быть мягким. А на его поверхности не должно быть никаких твердых образований, крупинок или кристалликов;
  3. Читайте упаковку. На ней должно быть указано название и состав продукта, производитель, дата изготовления, срок годности, пищевая и энергетическая ценность, условия хранения, масса нетто и наличие аллергенов.

ДСТУ или ТУ?

Согласно государственным стандартам, мороженое бывает трех видов:

  • ДСТУ 4733:2007 - мороженое на молочной основе (молочное, сливочное и пломбир). Его изготавливают исключительно из молока и продуктов его переработки, без применения каких-либо жиров или белков немолочного происхождения.
  • ДСТУ 4734:2007 - на основе плодово-ягодного или овощного сырья с добавлением сахарного сиропа, натуральных красителей, ароматизаторов и тому подобное.
  • ДСТУ 4735:2007 - комбинированный состав сырья (с частичной заменой молочного сырья на компоненты растительного происхождения, то есть растительные жиры.

ТУ - это технические условия, которые производитель определяет сам. Выбирая мороженое с маркировкой ТУ, стоит учитывать, что предприятие-производитель имеет право самостоятельно решать вопрос выбора составных компонентов этого продукта.

Ранее Комаровский рассказал, кому нельзя мороженое, а кому - хоть каждый час.

Также мы писали, как приготовить мороженое пломбир дома.

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