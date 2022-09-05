Як зробити, щоб макарони не злипалися і не прилипали: секрети італійців

Хто краще знається на тому, як правильно варити макарони, як не італійці? Паста - основа їхнього харчування, яка завоювала весь світ, але багато хто і досі не знає, як правильно готувати страву.

Правила готування макаронів

Переконайтеся, що ви вибрали якісні макаронні вироби. Хоча вони трохи дорожчі за інші, мало шансів, що вони легко прилипнуть під час приготування.

Закип'ятіть достатню кількість води. Це часто повторювана помилка багатьох людей: занадто багато макаронів та мало води! На 100 грамів спагеті потрібен літр води і чайна ложка солі.

Якщо води буде недостатньо, крохмаль, що виділяється макаронами під час варіння, спричинить їх прилипання.

Завжди чекайте процесу закипання, щоб занурити у воду макарони. Якщо вода ще недостатньо закипіла, вони можуть прилипнути до каструлі.

У приготуванні не завжди довіряйте своїй інтуїції, краще дотримуйтесь інструкцій на упаковці, адже для кожної консистенції пасти потрібен різний час. Іноді може знадобитися додати одну-дві хвилини приготування, залежно від вашого смаку. Але не подовжуйте сильно час приготування, інакше макарони злипнуться і стануть занадто м’якими.

Що не треба робити з макаронами

Їх не треба промивати холодною водою. Просто злийте з них воду і змішайте з соусом, в який можна додати трохи рідини, де ці макарони варилися.

Всупереч поширеній думці, додавати олію у воду для варіння не потрібно: вона просто залишиться на поверхні і особливого впливу на макарони не зробить.