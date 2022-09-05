ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як зробити, щоб макарони не злипалися і не прилипали: секрети італійців

Новость на русском →
Понеділок 05 вересня 2022 12:01
Як зробити, щоб макарони не злипалися і не прилипали: секрети італійців Фото: Як зробити, щоб макарони не прилипали (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Хто краще знається на тому, як правильно варити макарони, як не італійці? Паста - основа їхнього харчування, яка завоювала весь світ, але багато хто і досі не знає, як правильно готувати страву.

Про тонкощі варіння макаронів пише SantePlus.

Правила готування макаронів

Переконайтеся, що ви вибрали якісні макаронні вироби. Хоча вони трохи дорожчі за інші, мало шансів, що вони легко прилипнуть під час приготування.

Закип'ятіть достатню кількість води. Це часто повторювана помилка багатьох людей: занадто багато макаронів та мало води! На 100 грамів спагеті потрібен літр води і чайна ложка солі.

Якщо води буде недостатньо, крохмаль, що виділяється макаронами під час варіння, спричинить їх прилипання.

Завжди чекайте процесу закипання, щоб занурити у воду макарони. Якщо вода ще недостатньо закипіла, вони можуть прилипнути до каструлі.

У приготуванні не завжди довіряйте своїй інтуїції, краще дотримуйтесь інструкцій на упаковці, адже для кожної консистенції пасти потрібен різний час. Іноді може знадобитися додати одну-дві хвилини приготування, залежно від вашого смаку. Але не подовжуйте сильно час приготування, інакше макарони злипнуться і стануть занадто м’якими.

Що не треба робити з макаронами

Їх не треба промивати холодною водою. Просто злийте з них воду і змішайте з соусом, в який можна додати трохи рідини, де ці макарони варилися.

Всупереч поширеній думці, додавати олію у воду для варіння не потрібно: вона просто залишиться на поверхні і особливого впливу на макарони не зробить.

Раніше ми писали про 9 хитрощів на кухні, які перевернуть уявлення про приготування їжі.

Також читайте, які крупи перед варінням промивати не обов'язково.

Читайте РБК-Україна в Google News
макароны
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя