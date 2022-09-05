9 хитростей на кухне, которые перевернут ваш подход к приготовлению еды

Готовка может показаться простым обыденным процессом, но и здесь есть много нюансов и хитростей. Зная и применяя их, вы можете полностью изменить подход к приготовлению пищи.

Хитрость № 1

Перед варкой яиц сделайте в скорлупе отверстие и проварите яйца 5 минут. Яйца не треснут во время варки, а желток будет идеально кремовым.

Хитрость № 2

Твердый сыр сохранит свою свежесть, если положить его с несколькими кубиками сахара в герметичную емкость.

Хитрость № 3

Если сыр слишком мягкий и рассыпается при натирании, положите его в морозилку на 30 минут и слегка смочите терку оливковым маслом.

Хитрость № 4

Вымочите или сварите мясо в молоке, чтобы оно получилось мягким и сочным. Это работает со свиными отбивными: оставьте мясо на несколько часов в молоке с добавлением лука.

Хитрость № 5

Чтобы блины не стекали жиром и оставались идеально сухими, добавьте немного масла в тесто вместо сковороды. Добавляйте масло последним и не слишком сильно перемешивайте.

Хитрость № 6

Чтобы масло не разбрызгивалось во время приготовления стейков или отбивных, добавьте в него немного соли.

Хитрость № 7

Положите на края кастрюли деревянную ложку, благодаря которой варящийся суп не будет выливаться.

Хитрость № 8

Чтобы пища не прилипала к сковородке, перед жаркой насыпьте на поверхность сковороды толстый слой соли и включите плиту, чтобы сковорода разогрелась. Когда соль начнет прыгать, высыпьте ее и начинайте жарить свое блюдо.

Хитрость № 9

Замочите лук в холодной воде и периодически промывайте нож, чтобы немного разбавить раздражающие вещества и не плакать во время нарезки.