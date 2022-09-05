9 хитростей на кухне, которые перевернут ваш подход к приготовлению еды
Готовка может показаться простым обыденным процессом, но и здесь есть много нюансов и хитростей. Зная и применяя их, вы можете полностью изменить подход к приготовлению пищи.
Об этом пишет канал Shuba.
Хитрость № 1
Перед варкой яиц сделайте в скорлупе отверстие и проварите яйца 5 минут. Яйца не треснут во время варки, а желток будет идеально кремовым.
Хитрость № 2
Твердый сыр сохранит свою свежесть, если положить его с несколькими кубиками сахара в герметичную емкость.
Хитрость № 3
Если сыр слишком мягкий и рассыпается при натирании, положите его в морозилку на 30 минут и слегка смочите терку оливковым маслом.
Хитрость № 4
Вымочите или сварите мясо в молоке, чтобы оно получилось мягким и сочным. Это работает со свиными отбивными: оставьте мясо на несколько часов в молоке с добавлением лука.
Хитрость № 5
Чтобы блины не стекали жиром и оставались идеально сухими, добавьте немного масла в тесто вместо сковороды. Добавляйте масло последним и не слишком сильно перемешивайте.
Хитрость № 6
Чтобы масло не разбрызгивалось во время приготовления стейков или отбивных, добавьте в него немного соли.
Хитрость № 7
Положите на края кастрюли деревянную ложку, благодаря которой варящийся суп не будет выливаться.
Хитрость № 8
Чтобы пища не прилипала к сковородке, перед жаркой насыпьте на поверхность сковороды толстый слой соли и включите плиту, чтобы сковорода разогрелась. Когда соль начнет прыгать, высыпьте ее и начинайте жарить свое блюдо.
Хитрость № 9
Замочите лук в холодной воде и периодически промывайте нож, чтобы немного разбавить раздражающие вещества и не плакать во время нарезки.
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