Как сделать качественный стиральный порошок дома: прекрасно отстирывает вещи

Что понадобится

Для приготовления домашнего стирального порошка нужно взять 5 кусков хозяйственного мыла. Мыло нужно перетереть на терке и в полученную стружку всыпать столько же соды. Можно использовать обычную пищевую, или заменить ее кальцинированной.

В частности, чтобы в результате порошок получился более ароматным, нужно добавить туда ароматизатор. Лучше всего для этого подойдет любое эфирное масло. 15 капелек масла, вполне достаточно для такого объема домашнего порошка.

Далее все нужно перемешать. Также нужно взять стеклянную банку и засыпать туда полученный порошок.

Чем такой порошок лучше

В таком порошке нет фосфатов и других ненужных веществ. Он безвреден и хорошо отстирывает.

Важно, что банку с порошком нужно закрыть и хранить ее можно в ванной рядом с другой бытовой химией.

Как применять порошка

Такой порошок засыпают не в отсек, а прямо в барабан. 3 ложечки такого порошка вполне хватает на 4-х литровый барабан.

При стирке таким порошком, белье получается мягким и свежим.

Что важно знать