Эта хитрость сделает самый дешевый стиральным порошок в разы эффективнее

Часто мы выбираем дорогой стиральный порошок для наших машинок, чтобы быть уверенными, что даже засаленные кухонные полотенца засияют чистотой и свежестью. Однако есть способ, который поможет сэкономить на покупке моющих средств.

Как повысить эффективность стирального порошка - читайте ниже в нашем материале Styler .

Что сделать с порошком, чтобы он был эффективным?

Хитрость в том, что порошок не надо засыпать в отсек машинки. Его надо сначала замочить в теплой воде, сделав таким образом мыльный раствор.

Далее этот раствор опять же не вливают в специальные отсеки, а сразу в барабан стиральной машинки.

В чем преимущества такого способа

Так вы уменьшите расход стирального порошка. Кроме того он начнет действовать на белье уже с первых секунд работы машинки.

К тому же на выстиранном белье не останется белого налета от порошка, который нередко остается в обычных случаях. И еще - разведенное мыльное средство лучше выполаскивается.

Порошок можно сделать самому

Смешайте натертое хозяйственное мыло в соотношении 1:1, добавьте несколько капель эфирного масла для аромата. Такое средство также засыпать надо в барабан.