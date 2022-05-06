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Этот простой способ предотвратит выцветание одежды при стирке (видео)

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Пятница 06 мая 2022 13:43
Этот простой способ предотвратит выцветание одежды при стирке (видео) Фото: Как правильно стирать одежду без выцветания (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Для любителей часто стирать одежду есть хорошая новость. Уберечь свои вещи от потери презентабельного вида из-за выцветания или кошлатания проще, чем кажется.

Об этом пишет The Sun.

Эксперт рекомендует запомнить одно простое правило: всегда выворачивайте одежду перед тем, как положить ее в стиральную машинку.

Это защитит не только цвет, но и принты, вышивку, другие элементы на одежде.

По словам специалиста, есть четыре основные причины того, чтобы всегда стирать одежду наизнанку:

  • большинство грязи, пота, жира, выделяемого телом, находится внутри,
  • стирка наизнанку предотвращает выцветание цвета снаружи,
  • на внешней стороне брюк или других трикотажных изделий вы не получите никаких катышек, потому что они будут внутри,
  • вы защитите такие элементы, как вышивка или принты.

Также стоит всегда стирать одежду похожего цвета и похожие типы ткани.

И еще одно: всегда застегивайте молнии и другие застежки, чтобы они не зацепились за другие ткани в стиральной машине.

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