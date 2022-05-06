Этот простой способ предотвратит выцветание одежды при стирке (видео)
Для любителей часто стирать одежду есть хорошая новость. Уберечь свои вещи от потери презентабельного вида из-за выцветания или кошлатания проще, чем кажется.
Об этом пишет The Sun.
Эксперт рекомендует запомнить одно простое правило: всегда выворачивайте одежду перед тем, как положить ее в стиральную машинку.
Это защитит не только цвет, но и принты, вышивку, другие элементы на одежде.
По словам специалиста, есть четыре основные причины того, чтобы всегда стирать одежду наизнанку:
- большинство грязи, пота, жира, выделяемого телом, находится внутри,
- стирка наизнанку предотвращает выцветание цвета снаружи,
- на внешней стороне брюк или других трикотажных изделий вы не получите никаких катышек, потому что они будут внутри,
- вы защитите такие элементы, как вышивка или принты.
Также стоит всегда стирать одежду похожего цвета и похожие типы ткани.
И еще одно: всегда застегивайте молнии и другие застежки, чтобы они не зацепились за другие ткани в стиральной машине.
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