Як зробити якісний пральний порошок вдома: чудово відпирає речі

Вартість порошку і далі зростає, тому багато людей хоче зекономити. Однак, як виявилось можна зробити домашній пральний порошок, який буде не гіршим за магазинний.
Як легко та швидко його зробити - читайте нижче.
Для приготування домашнього прального порошку потрібно взяти 5 шматків господарського мила. Мило потрібно перетерти на тертці та в отриману стружку всипати стільки ж соди. Можна використовувати звичайну харчову, або замінити її кальцинованою.
Зокрема, щоб в результаті порошок вийшов більш ароматним, потрібно додати туди ароматизатор. Найкраще для цього підійде будь-яке ефірне масло. 15 крапельок масла, цілком достатньо для такого обсягу домашнього порошку.
Далі все потрібно перемішати. Також потрібно взяти скляну банку та засипати туди отриманий порошок.
У такому порошку немає фосфатів та інших непотрібних речовин. Він нешкідливий та добре відпирає.
Важливо, що банку з порошком потрібно закрити й зберігати її можна у ванній поруч з іншою побутовою хімією.
Такий порошок засипають не в відсік, а прямо в барабан. 3 ложечки такого порошку цілком вистачає на 4-х літровий барабан.
При пранні таким порошком, білизна виходить м'якою і свіжою.
Що важливо знати
Раніше ми повідомляли, як зробити дешевий порошок в рази ефективним.
Також ми писали про простий спосіб, який запобігне вицвітанню одягу при пранні.