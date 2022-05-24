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Як зробити якісний пральний порошок вдома: чудово відпирає речі

Як зробити пральний порошок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вартість порошку і далі зростає, тому багато людей хоче зекономити. Однак, як виявилось можна зробити домашній пральний порошок, який буде не гіршим за магазинний.

Як легко та швидко його зробити - читайте нижче.

Що знадобиться

Для приготування домашнього прального порошку потрібно взяти 5 шматків господарського мила. Мило потрібно перетерти на тертці та в отриману стружку всипати стільки ж соди. Можна використовувати звичайну харчову, або замінити її кальцинованою.

Зокрема, щоб в результаті порошок вийшов більш ароматним, потрібно додати туди ароматизатор. Найкраще для цього підійде будь-яке ефірне масло. 15 крапельок масла, цілком достатньо для такого обсягу домашнього порошку.

Далі все потрібно перемішати. Також потрібно взяти скляну банку та засипати туди отриманий порошок.

Чим такий порошок кращий

У такому порошку немає фосфатів та інших непотрібних речовин. Він нешкідливий та добре відпирає.

Важливо, що банку з порошком потрібно закрити й зберігати її можна у ванній поруч з іншою побутовою хімією.

Як застосовувати порошку

Такий порошок засипають не в відсік, а прямо в барабан. 3 ложечки такого порошку цілком вистачає на 4-х літровий барабан.

При пранні таким порошком, білизна виходить м'якою і свіжою.

Що важливо знати

  • насипати порошок необхідно акуратно, щоб не розпорошити його по приміщенню;
  • щоб захистити шкіру рук від агресивної дії засобів для прання, варто користуватися гумовими рукавичками;
  • якщо засіб викликає алергію, необхідно його замінити на інший;
  • не бажано розташовувати пральну машинку на кухні: випаровування від порошку при його засипанні в пристрій потраплять на продукти і кухонне начиння;
  • відкриту упаковку з порошком слід герметично закривати в поліетиленовий пакет.

Раніше ми повідомляли, як зробити дешевий порошок в рази ефективним.

Також ми писали про простий спосіб, який запобігне вицвітанню одягу при пранні.

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