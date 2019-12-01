Сделаны на абортивном материале: Супрун развенчала популярные мифы о вакцинах

Уляна Супрун помогла разобраться украинцам в вопросе об вакцинации и рассказала где правда, а где просто манипуляция. В сети есть информация о том, что вакцины неэтичны и опасны, потому сделанные на абортивном материале. Эксперт на своей странице в Facebook рассказала об этом.

Супрун отметила, что впервые эта информация появилась в 2007 году на сайте российской церковной пропаганды Правмир. Англоязычные источники тоже обсуждают этот вопрос, но в менее драматическом ключе.

Почти половина сообщений в твиттере о вакцинации создана российскими ботами ради легитимации дискуссии о вакцине. Противники вакцинации пытаются манипулировать тезисом, что вакцинация якобы кому-то выгодна.

Супрун рассказала о популярных мифах касательно вакцин (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Какое отношение имеет абортивный материал к вакцинам?

Вирусы могут жить и размножаться благодаря пребыванию в живой клетке, используя ее энергетических запасах и аппарат синтеза белка и ДНК. Поэтому, когда начали исследовать вирусы, возникла необходимость в культуре клеток.

Некоторые из этих клеточных линий действительно происходят от абортивного материала. Другие происходят из культур куриных эмбрионов или клеток приматов. Но с тех пор прошло много пассажей (пересадок клеток в новую среду и их разделение). Поэтому те клеточные линии, на которых выращивают вирусы кори или краснухи не является непосредственно тканью абортированного 50 лет назад эмбриона.

Поэтому сегодня никто не собирает по больницам эмбрионов, чтобы выработать очередной лот вакцины. Вакцины не содержат абортивный материал или клетки, которые "станут в теле опухолевыми". Ради производства вакцин женщин не призывают делать аборты.

Альтернативой использованию клеточных линий (и абортивных и опухолевых, как печально известная линия HeLa, материал для которой был взят без согласия Генриетты Лакс) являются рекомбинантные технологии - ГМО. По словам Супрун, ГМО это не страшно, но противники вакцинации часто и против генетической инженерии.