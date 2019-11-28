Нужны изменения в рационе: Супрун рассказала, что поможет очистить сосуды

Супрун рассказала о чистке сосудов (фото: РБК-Украина)

Супрун призывает украинцев следить за своим здоровьем и заниматься спортом

Уляна Супрун рассказала, что остановка атеросклероза или чистка сосудов является результатом постоянной работы, а не одноразовых средств. Нужны изменения в рационе, регулярные физические упражнения, отказ от курения, контроль давления, и, возможно, прием статинов (лекарств для контроля уровня холестерина). Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

Атеросклероз - это хроническое метаболическая болезнь, связанная с нарушением транспорта жиров и изменениями состояния сосудов. Атеросклерозу способствует ряд факторов: рацион, индекс массы тела, другие болезни, например, диабет, курение, уровень физической активности и наследственность.

Поэтому нельзя так взять и почистить сосуды. Далеко не все случаи атеросклероза и болезней сердца обусловлены высоким холестерином. Бывает достаточно поврежденных курением сосудов.

По словам Супрун, на 80% развитие атеросклероза зависит от образа жизни. Сначала нужно изменить свой рацион. В рационе должны быть жирная рыба, орехи, зелень, семена, каши, печеный или вареный в мундире картофель, нежирное мясо, бобовые, ягоды и овощи, а также специи.

Супрун рассказала о чистке сосудов (фото: pxhere.com)

Кроме того, очень важно, чтобы у человека были постоянные физические нагрузки, которые помогают мышцам поглощать глюкозу. Если они не работают, то она станет подкожным или, того хуже, висцеральным жиром.

При этом высокий уровень глюкозы и низкая чувствительность тканей к инсулину являются причиной развития пре-диабета или диабета. А потеря тканями чувствительности к инсулину - одна из причин атеросклероза.

Физические нагрузки вместе со здоровым рационом помогают поддерживать здоровый вес и борются с висцеральным жиром (это тот, о котором в google часто спрашивают "как убрать живот?").

Супрун рассказала о чистке сосудов (фото: pixabay.com)

Даже когда "уже плохо" и есть сердечно-сосудистые болезни, тренировки помогают снизить риски и улучшить анализы. Ходьба, бег, аэробные упражнения, силовые упражнения, если они сопоставимы по энергозатратам, одинаково хорошо снижают риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Супрун также отмечает, что нужно бросить курить, поскольку курение является очень мощным фактором, который приближает в стационар в кардиологии. Оно запускает свободнорадикальные процессы, способствует тромбообразованию, нарушению обмена жиров (дизлипидемии), аномальному развитию сосудов, нарушает восстановление их эндотелия (выстилки).