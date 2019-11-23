Презирает все: Комаровский "наехал" на Супрун в эфире у Шустера

Доктор Комаровский "наехал" на Супрун (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский раскритиковал риторику Уляны Супрун о плохой медицине в Украине

Доктор Комаровский в программе "Свобода слова" Савика Шустера на канале "Украина" разнес в пух и прах слова бывшей и.о министра здравоохранения Уляны Супрун об украинской медицине. Евгений Комаровский вспомнил цитату Супрун в СМИ якобы о том, что медицина в Укриане разрушалась 70 лет. Это высказывание привело его в бешенство.

"Когда я это услышал, про 70 лет разрушения медицины - я понял все. Это фраза неслучайная, она повторялась в интервью неоднократно. Человек презирает все, чем жила страна. Построенные институты, трансплантация, пересадки сердца", - сказал Комаровский.

На это Комаровскому возразила ведущая Янина Соколова, которая поборола онкологию. Она спросила у медика, когда он в последний раз был в украинской больнице, но не Киева или Харькова, а, например, Бахмута. На этом перепалка продолжилась и Комаровский не прекращал стоять на своем.

"Понимаете, Янина, я зашел в операционную, когда вы еще не родились. Я могу сказать, что в 1950-м году наша медицина была не хуже европейской. И система осталась до сих пор. Но Сурпрун этого всего не понимает", – сказал врач.

Цитату педиатра Комаровского можно услышать на 68 минуте видео.

Комаровский побывал в Свободе Слова у Савика Шустера (Youtube)