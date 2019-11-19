Антибиотики могут навредить: Сурпун обратилась к украинцам

Супрун призвала не злоупотреблять антибиотиками, что делает бактерии только сильнее
Уляна Супрун рассказала, что делает бактерии устойчивыми к действию антибиотиков и обратила внимание на необходимость правильно их использовать, а не злоупотреблять. Экс-руководительница Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что для этих целей ежегодно в ноябре проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.
Целью этой кампании является повышение осведомленность людей о том, почему важно употреблять антибиотики только для лечения болезней, вызванных бактериями, а также избежать чрезмерного их использованию.
Так, нерациональное использование антибиотиков ставит под угрозу здоровье всего человечества, ведь бактерии обладают способностью привыкать и приспосабливаться к их действию, болезни дают осложнения и приводят к инвалидности, объяснила Супрун.
Супрун рассказала про антибиотики и устойчивость бактерий (Иллюстративное фото: pixabay.com)
"Кроме того, может возникнуть цепная реакция. Ведь не имея действенных лекарств, которые могут побеждать инфекции, очень опасно проводить трансплантацию органов, хирургические операции или химиотерапии при онкологических заболеваний", - говорится в публикации.
Также Супрун отметила, что антибиотикорезистентность бактерий делает лечение болезней значительно дороже.
"Эта проблема не возникла сегодня. Бактерии менялись и становились более устойчивыми к антибиотикам все это время. Еще в прошлом веке стало ясно, что человечеству рано говорить об абсолютной победе над инфекционными заболеваниями", - написала Супрун.
Уляна Супрун призвала не злоупотреблять антибиотиками (Фото: РБК-Украина)
Супрун также призвала ни в коем случае не лечить антибиотиками грипп или простуду.
Супрун рассказала про правильное использование антибиотиков (Иллюстративное фото: pixabay.com)
Кроме того, большой проблемой является неконтролируемая продажа антибиотиков без рецептов. МОЗ Украины совместно с Центром общественного здоровья разработали План действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Он поможет к 2020 году усилить контроль за продажей лекарств - их можно будет купить только по рецепту врача.