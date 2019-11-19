Антибиотики могут навредить: Сурпун обратилась к украинцам

Супрун рассказала про антибиотики и устойчивость бактерий (Фото: коллаж РБК-Украина)

Супрун призвала не злоупотреблять антибиотиками, что делает бактерии только сильнее

Уляна Супрун рассказала, что делает бактерии устойчивыми к действию антибиотиков и обратила внимание на необходимость правильно их использовать, а не злоупотреблять. Экс-руководительница Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что для этих целей ежегодно в ноябре проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.

Целью этой кампании является повышение осведомленность людей о том, почему важно употреблять антибиотики только для лечения болезней, вызванных бактериями, а также избежать чрезмерного их использованию.

Так, нерациональное использование антибиотиков ставит под угрозу здоровье всего человечества, ведь бактерии обладают способностью привыкать и приспосабливаться к их действию, болезни дают осложнения и приводят к инвалидности, объяснила Супрун.

Супрун рассказала про антибиотики и устойчивость бактерий (Иллюстративное фото: pixabay.com)

"Кроме того, может возникнуть цепная реакция. Ведь не имея действенных лекарств, которые могут побеждать инфекции, очень опасно проводить трансплантацию органов, хирургические операции или химиотерапии при онкологических заболеваний", - говорится в публикации.

Также Супрун отметила, что антибиотикорезистентность бактерий делает лечение болезней значительно дороже.

"Эта проблема не возникла сегодня. Бактерии менялись и становились более устойчивыми к антибиотикам все это время. Еще в прошлом веке стало ясно, что человечеству рано говорить об абсолютной победе над инфекционными заболеваниями", - написала Супрун.

Уляна Супрун призвала не злоупотреблять антибиотиками (Фото: РБК-Украина)

Что делает бактерии устойчивыми к действию антибиотиков:

чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков для лечения или профилактики болезней. Особенно вредно "лечить" антибиотиками заболевания, вызванные вирусами;

несоблюдение курса лечения, так как прерывание курса только делает бактерии сильнее;

некачественный инфекционный контроль в медучреждениях;

несоблюдение базовых правил гигиены и санитарии.

чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве, разведении рыбы и аграрных культур - ведь антибиотикорезистентные бактерии попадают в организм человека вместе с пищей и водой;

отсутствие принципиально новых антибиотиков из-за слишком быстрой адаптации бактерий.

Как мы можем предотвратить антибиотикорезистентность:

не забывайте регулярно и тщательно мыть руки - это предотвращает распространение бактерий, а следовательно и уменьшает потребность в использовании антибиотиков.

помните, что антибиотики бессильны против вирусов;

не занимайтесь самолечением и принимайте антибиотики только по рецепту врача;

не прерывайте курс лечения антибиотиками, даже если вам стало лучше;

не передавайте никому антибиотики, оставшиеся после вашего курса лечения;

вакцинация предотвращает распространение болезней, а затем и использования антибиотиков.

Супрун также призвала ни в коем случае не лечить антибиотиками грипп или простуду.

Супрун рассказала про правильное использование антибиотиков (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Кроме того, большой проблемой является неконтролируемая продажа антибиотиков без рецептов. МОЗ Украины совместно с Центром общественного здоровья разработали План действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Он поможет к 2020 году усилить контроль за продажей лекарств - их можно будет купить только по рецепту врача.