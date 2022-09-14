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"Зроблено у Китаї": українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу

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Середа 14 вересня 2022 20:50
"Зроблено у Китаї": українські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу Українські військові показали форму окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові так швидко втікають від Збройних сил України, щоб аж залишають свою форму. Українські прикордонники показали, у що одягається "друга армія" світу.

Відео опублікували на сторінці Державної прикордонної служби України у Telegram

Військові зазначила, що окупанти так втікали від ЗСУ, що в буквальному сенсі залишили навіть штані.

"Тікали так, що аж штани загубили. І це не жарт", - йдеться під відео.

На ролику прикордонники показали бірку "Зроблено у Китаї" на штанях. Вони зазначають, що це "явна підтримка Китаю".

"Чому ми дійшли до висновку, що саме для росіян шилися ці штани, тому що ось: о*ко розірване", - сміються захисники України.

&quot;Зроблено у Китаї&quot;: українські захисники показали, у що одягається &quot;друга армія&quot; світуУкраїнські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)

Далі вони показали балаклаву, яку назвали "намордником", адже в ній навіщось зроблено прорізи для вух. Також на кепках було нашито спеціальний ремінець, як на дитячих пляжних панамках.

"Щоб кепочка не злетіла разом з головою, тому що майно губити не можна. Однак солдат про це не знав, тому ми знайшли лише кепку", - сказали прикордонники.

&quot;Зроблено у Китаї&quot;: українські захисники показали, у що одягається &quot;друга армія&quot; світуУкраїнські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)

Також вони показали, як хтось із військових намагався прикрасити свою форму криво пришитою "георгієвською стрічкою" на місці погонів.

"Родзинка нашого огляду - "трусарді". Легкі вентильовані штани. Зверніть увагу, що все продувається, все "дихає". І раптом що, якщо ненароком пустив "водичку" - воно все через дірочки вийде. Ось таке ноу-хау від творців майки у сіточку - штани у сіточку", - сміються прикордонники.

&quot;Зроблено у Китаї&quot;: українські захисники показали, у що одягається &quot;друга армія&quot; світу&quot;Зроблено у Китаї&quot;: українські захисники показали, у що одягається &quot;друга армія&quot; світуУкраїнські захисники показали, у що одягається "друга армія" світу (скрін)

Раніше ми публікували відео зі звільненого Ізюма, де лежать груди бетону та військової техніки.

Також ми писали, що в ході контрнаступу українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території.

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