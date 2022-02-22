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По Щастю б'ють з артилерії: місцеві жителі шлють прокльони Путіну (відео)

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Щастя, Вівторок 22 лютого 2022 21:00
По Щастю б'ють з артилерії: місцеві жителі шлють прокльони Путіну (відео) Колаж РБК-Україна: мешканці Щастя під вогнем лають Путіна через напад
Автор: Володимир Костирін

На Донбасі в місті Щастя, яке окупаційні війська продовжують обстрілювати, місцеві жителі шлють президенту РФ Володимиру Путіну прокльони.

Про це 22 лютого повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

Він також опублікував відео з міста, де по житлових районах російсько-терористичні угруповання ведуть вогонь, в тому числі з артилерії.

Зазначається, що жителі Щастя через обстріли змушені ховатися в підвалах. Людей можуть евакуювати з міста, якщо ситуація продовжить загострюватися.

Кадри зняті журналістом Єгором Логіновим, який знаходиться в населеному пункті та фіксує те, що відбувається.

На ролику показана жінка, якій довелося забрати хворого чоловіка з лікарні, по якій б'є артилерія. Вона плаче та емоційно висловлюється про керівника РФ, який зважився на черговий напад на Україну і відправив 21 лютого нові війська.

"В місті Щастя 11 тисяч людей переховуються в підвалах. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова пропонує евакуювати жителів міста на лінії вогню. А тім часом місцеві шлють прокльони Путіну", - йдеться в публікації.

Відео: Жінка в Щасті, яке обстрілюють окупанти 22 лютого

Тим часом, розповідає Логінов у своєму Facebook, обстріли Щастя не вщухають. У місті вкрай складна ситуація - немає води, опалення та світла.

"Луганська ТЕС горить. Влучили у трансформатор. Прилетіло у будівлю МНС, що біля КПВВ. Люди спішно виїжджають сім'ями - у кого є така можливість. Місто зачинене на в'їзд. Військові кажуть - окрім арти прилетіло декілька касет градів. Я не експерт - але ми добре чули характерні приходи на околицях міста", - пише журналіст.

Він також виклав у соцмережі кілька відео, як по мирному місту ведуть обстріли, щоб показати "трохи русского мира".

Відео: місто Щастя під обстрілом окупантів 22 лютого

Нагадаємо, сьогодні при обстрілі Щастя снаряд влучив у житловий будинок, окупаційні війська продовжують обстрілювати житлові райони. Спецслужби чекають, коли вщухнуть обстріли, після чого вони обстежують будинок і евакуюють мешканців.

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