Счастье для студентов: правительство подготовило приятный сюрприз

Электронные студенческие билеты будут доступны в тестовом режиме уже в следующем году. Кроме того, правительство также внедряет электронные ученические билеты. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук.

Электронные документы будут доступны в мобильном приложении "Дія", которое начало работать с 16 декабря 2019 года. Электронные студенческие и ученические билеты будут на ровне с нынешними документами гарантировать права и льготы, на которые имеют право студенты и ученики.

При этом бумажные документы также продолжают действовать на территории Украины.

Электронные билеты будут содержать уникальный QR-код. Проверка документов будет осуществляться с помощью технических средств. При этом студентам и ученикам не нужно будет предъявлять документы, которые подтверждают их личность.

Напомним, что в мобильном приложении "Дія" водители также могут воспользоваться электронными водительскими правами и техпаспортом. При этом все сведения о водителе и его фото должны быть в цифровой базе МВД.

Патрульная полиция сможет проверить подлинность прав, считав QR-код. Если же по какой-то причине такой возможности во время проверки не будет, то сотрудник полиции сможет позвонить на базу и проверить документы водителя.