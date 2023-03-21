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СБУ показала, як карає зрадників і ворогів України: яскраве відео

СБУ показала яскраве відео своєї діяльності (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Під час великої війни співробітники СБУ на ряду з військовими ЗСУ та представниками інших силових структур стоять на захисті державного суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу нашої країни.

Напередодні професійного свята - Дня Служби безпеки України, яке відзначається щорічно 25 березня - силовики показали яскраве відео своєї діяльності.

У ролику показано, як правоохоронці успішно борються з посяганням на цілісність і недоторканність нашої держави, терористами, діяльністю пропагандистів та релігійно-екстремістських угруповань.

Тут можна побачити кадри яскравого звільнення острову Зміїний в Чорному морі, повернення українських героїв з російського полону.

А також моменти підриву мосту через Керченську протоку, філігранної ліквідації російських окупантів і навідування до представників "московського патріархату", храми яких були справжніми розсадниками сепаратизму.

"Ми - українці. І добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що закликали "рускій мір". Б'ємо так, щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин, і запам'ятали назавжди: Україна - вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці - славний народ із героїчною історією", - йдеться у ролику.

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