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СБУ показала, как наказывает предателей и врагов Украины: яркое видео

СБУ показала яркое видео своей деятельности (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Во время войны сотрудники СБУ наряду с военными ВСУ и представителями других силовых структур стоят на защите государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя нашей страны.

В преддверии профессионального праздника - Дня Службы безопасности Украины, который отмечается ежегодно 25 марта - силовики показали яркое видео своей деятельности.

В ролике показано, как стражи порядка успешно борются с посягательством на целостность и неприкосновенность нашего государства, террористами, деятельностью пропагандистов и религиозно-экстремистских группировок.

Здесь можно увидеть кадры яркого освобождения острова Змеиный в Черном море, возвращение украинских героев из российского плена.

А также моменты подрыва моста через Керченский пролив, филигранной ликвидации российских оккупантов и посещение представителей "московского патриархата", храмы которых были настоящими рассадниками сепаратизма.

"Мы - украинцы. И хорошо знаем, за что воюем. Не просто мечтаем о победе, а каждый день приближаем ее. Выгоняем захватчиков с родной земли. Боремся с внутренним врагом. Задерживаем предателей, призывавших "русский мир". Бьем так, чтобы оккупанты заплатили сполна за каждое преступление, и запомнили навсегда: Украина - свободное государство, которое способно защитить свое будущее. А украинцы - славный народ с героической историей", - говорится в ролике.

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