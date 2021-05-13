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В СБУ объяснили, почему Моргенштерн попал в список угроз для Украины

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Четверг 13 мая 2021 13:36
В СБУ объяснили, почему Моргенштерн попал в список угроз для Украины Фото: Моргенштерн (instagram.com/morgen_shtern)
Автор: Styler

Российский рэпер Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер Валеев, внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Музыкант попал в этот список из-за пропаганды насилия и наркотиков.

Об этом СБУ сообщила "Украинской правде".

"Во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", - прокомментировала Служба безопасности.

Напомним, в начале лета у Моргенштерна были запланированы концерты в нескольких городах Украины, включая Киев, Харьков и Запорожье. Позже 23-летний музыкант признался, что ему страшно ехать в нашу страну.

29 апреля в СБУ сообщили, что российскому артисту въезд на территорию Украины запрещен. После чего он сделал довольно эмоциональное и странное заявление, не подбирая выражений.

Он заявил, что обожает Украину, рассказал о "братских народах", называл украинских поклонников "самыми бешеными", а украинок - "самыми сексуальными су**ами".

В 2019 году выступая в Одессе во время официально объявленного траура по жертвам пожара 4 декабря Моргенштерн назвал скорбь украинцев "гове**ой показухой" и призвал устроить "день крика".

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