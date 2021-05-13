В СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до списку загроз для України
Російський репер Моргенштерн, справжнє ім'я якого Алішер Валєєв, внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Музикант потрапив до цього списку через пропаганду насильства і наркотиків.
Про це СБУ повідомила "Українській правді".
"Під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів і учасників концерту з його участю", - прокоментувала Служба безпеки.
Нагадаємо, на початку літа у Моргенштерна були заплановані концерти у кількох містах України, включаючи Київ, Харків і Запоріжжя. Пізніше 23-річний музикант зізнався, що йому страшно їхати в нашу країну.
29 квітня в СБУ повідомили, що російському артисту в'їзд на територію України заборонений. Після чого він зробив досить емоційну і дивну заяву, не підбираючи виразів.
Він заявив, що обожнює Україну, розповів про "братні народи", називав українських шанувальників "найбожевільнішими", а українок - "найсексуальнішими су**ами".
У 2019 році виступаючи в Одесі під час офіційно оголошеної жалоби за жертвами пожежі 4 грудня Моргенштерн назвав скорботу українців "гове**ою показухою" і закликав влаштувати "день крику".