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В СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до списку загроз для України

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Четвер 13 травня 2021 13:36
В СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до списку загроз для України Фото: Моргенштерн (instagram.com/morgen_shtern)
Автор: Styler

Російський репер Моргенштерн, справжнє ім'я якого Алішер Валєєв, внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Музикант потрапив до цього списку через пропаганду насильства і наркотиків.

Про це СБУ повідомила "Українській правді".

"Під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів і учасників концерту з його участю", - прокоментувала Служба безпеки.

Нагадаємо, на початку літа у Моргенштерна були заплановані концерти у кількох містах України, включаючи Київ, Харків і Запоріжжя. Пізніше 23-річний музикант зізнався, що йому страшно їхати в нашу країну.

29 квітня в СБУ повідомили, що російському артисту в'їзд на територію України заборонений. Після чого він зробив досить емоційну і дивну заяву, не підбираючи виразів.

Він заявив, що обожнює Україну, розповів про "братні народи", називав українських шанувальників "найбожевільнішими", а українок - "найсексуальнішими су**ами".

У 2019 році виступаючи в Одесі під час офіційно оголошеної жалоби за жертвами пожежі 4 грудня Моргенштерн назвав скорботу українців "гове**ою показухою" і закликав влаштувати "день крику".

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