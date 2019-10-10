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Сбор каштанов и орехов: сколько денег платят в пунктах приема

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 13:31
Сбор каштанов и орехов: сколько денег платят в пунктах приема
Каштаны и орехи в Киеве можно сдавать (Коллаж РБК-украина)

В сети рассказали, сколько можно заработать, если собирать и сдавать каштаны и орехи

В Киеве наступила осень и сезон урожая в разгаре. Для того, чтобы подработать можно заняться сбором орехов и даже каштанов, получив при этом деньги на карманные расходы. Сейчас в Украине работают пункты приема орехов, каштанов и желудей. Если с орехами ясно, то каштаны и желуди принимают для изготовления лекарств и мазей. Об этом сообщает "Сегодня".

За килограмм орехов в скорлупе платят 15 гривен. Если сдавать ядра - можно получить 60 гривен. На рынке плоды проверяют и оценщик бьет по ним молотком для того, чтобы определить, есть ли в орехе ядро.

"Экспертиза показывает, что шкура у него толстая, значит орех будет ломаться. Если бы он хорошо ломался, я бы дал 15 гривен за килограмм. Сейчас я предложу 10 гривен", – рассказал изданию приемщик.

Сбор каштанов и орехов: сколько денег платят в пунктах приемаКаштаны (фото из открытых источников)

В Полтавской области хозяева, у которых растут во дворе орехи, зарабатывают пару тысяч гривен за сезон. Все зависит от урожая и трудолюбия человека, который будет собирать орехи.

В Киеве мамы с детьми и пенсионеры могут подзаработать на сборе каштанов. Правда, дают за них совсем немного - 2 гривны за килограмм. Есть энтузиасты, которые привозят по 60 килограммов каштанов за раз, но их единицы.

"Прекрасное растение, его можно использовать для лечения болезней, связанные с суставами: артриты, бурситы. Именно каштан оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие", – расказал врач-терапевт Виктория Зубицкая.

Полный список пунктов приема каштанов здесь.

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