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Збір каштанів і горіхів: скільки грошей платять в пунктах прийому

STYLERЖиття    10.10.2019 - 13:31
Збір каштанів і горіхів: скільки грошей платять в пунктах прийому
Каштани і горіхи в Києві можна здавати (Колаж РБК-україна)

У мережі розповіли, скільки можна заробити, якщо збирати і здавати каштани та горіхи

У Києві настала осінь і сезон врожаю в розпалі. Для того, щоб підробити можна зайнятися збором горіхів і навіть каштанів, отримавши при цьому гроші на кишенькові витрати. Зараз в Україні працюють пункти прийому горіхів, каштанів і жолудів. Якщо з горіхами ясно, то каштани і жолуді приймають для виготовлення ліків і мазей. Про це повідомляє "Сегодня".

За кілограм горіхів у шкарлупі платять 15 гривень. Якщо здавати ядра - можна отримати 60 гривень. На ринку плоди перевіряють і оцінювач б'є по них молотком для того, щоб визначити, чи є в горісі ядро.

"Експертиза показує, що шкура в нього товста, значить горіх буде ламатися. Якщо б він добре ламався, я б дав 15 гривень за кілограм. Зараз я запропоную 10 гривень", – розповів виданню приймальник.

Збір каштанів і горіхів: скільки грошей платять в пунктах прийомуКаштани (фото з відкритих джерел)

У Полтавській області господарі, у яких ростуть у дворі горіхи, заробляють пару тисяч гривень за сезон. Все залежить від врожаю і працьовитості людини, яка буде збирати горіхи.

У Києві мами з дітьми та пенсіонери можуть заробити на зборі каштанів. Правда, дають за них зовсім небагато - 2 гривні за кілограм. Є ентузіасти, які привозять по 60 кілограмів каштанів за раз, але їх одиниці.

"Прекрасна рослина, яку можна використовувати для лікування хвороб, пов'язаних з суглобами: артрити, бурсити. Саме каштан має протизапальну і знеболюючу дію", – розповів лікар-терапевт Вікторія Зубицька.

Повний список пунктів прийому каштанів тут.

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