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Сбить невозможно: украинская ракета "навела шороху" у россиян

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 15:35
Сбить невозможно: украинская ракета "навела шороху" у россиян
Украинская ракета "Молния" (Кадр из видео)

Российские СМИ сообщили, что в Украине изобрели ракету, которую нельзя сбить

Украинская ракета "Молния" изрядно испугала россиян. Так, в ряде российских СМИ появилась информация, что в Украине изобрели ракету, которую невозможно сбить. Заголовки российских новостей пестрят "шоковой информацией".

Россияне пишут, что якобы в Украине такое оружие изобрели, чтобы защищаться от РФ.

Сбить невозможно: украинская ракета &quot;навела шороху&quot; у россиянСбить невозможно: украинская ракета &quot;навела шороху&quot; у россиянСбить невозможно: украинская ракета &quot;навела шороху&quot; у россиянСкриншоты из российских СМИ

Действительно, в Украине есть такая ракета, ее скорость составляет порядка 2000-2500 километров в час. Она разработана конструкторским бюро (КБ) "Южное" и ее макет был представлен на выставке "Оружие и безопасность-2019".

"На данный момент в мире не существует средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния". "Молния" - сверхзвуковая противокорабельная ракета, скорость которой составляет порядка 2 -2,5 тысяч км/час, средств противостояния таким ракетам в мире практически нет", - рассказал украинский эксперт Олег Жданов.

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