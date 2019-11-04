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Збити неможливо: українська ракета "навела шереху" у росіян

STYLERЖиття    04.11.2019 - 15:35
Збити неможливо: українська ракета "навела шереху" у росіян
Українська ракета "Блискавка" (Кадр з відео)

Російські ЗМІ повідомили, що в Україні винайшли ракету, яку не можна збити

Українська ракета "Блискавка" неабияк налякала росіян. Так, у ряді російських ЗМІ з'явилася інформація, що в Україні винайшли ракету, яку неможливо збити. Заголовки російських новин рясніють "шокової інформацією".

Росіяни пишуть, що нібито в Україні таку зброю винайшли, щоб захищатися від РФ.

Збити неможливо: українська ракета &quot;навела шереху&quot; у росіянЗбити неможливо: українська ракета &quot;навела шереху&quot; у росіянЗбити неможливо: українська ракета &quot;навела шереху&quot; у росіянСкріншоти з російських ЗМІ

Справді, в Україні є така ракета, її швидкість становить близько 2000-2500 кілометрів на годину. Вона розроблена конструкторським бюро (КБ) "Південне" та її макет був представлений на виставці "Зброя та безпека-2019".

"На даний момент в світі не існує засобів, які можуть захистити від української ракети "Блискавка". "Блискавка" - надзвукова протикорабельна ракета, швидкість якої становить близько 2 -2,5 тисяч км/год, засобів протистояння таким ракет у світі практично немає", - розповів український експерт Олег Жданов.

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