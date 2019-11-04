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NASA показало, как выглядит необычная пустыня в Украине из космоса (фото)

STYLERНовости науки    04.11.2019 - 15:00
NASA показало, как выглядит необычная пустыня в Украине из космоса (фото)
Мини-пустыня в Украине на фото NASA (коллаж РБК-Украина)

Фотографии NASA показали, как выглядит мини-пустыня в Украине

Олешковские пески в Украине попали на фото NASA. Cпутник Landsat 8 заснял расположенный в 30 км от Херсона уникальный песчаный массив из космоса.

"К северу от Черного моря ландшафт южной Украины изобилует привлекательными рельефами. Многие задаются вопросом: что это? Примерно в 65 километрах к северо-западу от красочных лагун Сиваша, лесы резко переходят в пески. Этот овальный регион на фото, известный как Олешковские пески, является крупнейшим песчаной ареной в Украине и вторым по величине в Европе (площадь массива превышает 1620 кв. км - ред.)", - говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

NASA показало, как выглядит необычная пустыня в Украине из космоса (фото)

Олешковские пески на снимке NASA (фото: earthobservatory.nasa.gov)

Сообщается, что фотографии были сделаны 15 июня 2019 года. Из космоса эта украинская мини-пустыня выглядит, как яйцо песочного цвета.

"Пески сложены из бескрайних барханов высотой около 5 м. Чтобы попытаться предотвратить "вторжение" дюн в населенные и сельскохозяйственные районы, вокруг песчаных просторов были посажены густые заросли сосен. Тем не менее, анализ снимков Landsat последних 30 лет показал, что песок "мигрировал" в лесные районы, особенно на северо-восточных и юго-западных склонах пустыни", - пишет сайт.

NASA показало, как выглядит необычная пустыня в Украине из космоса (фото)

Олешковские пески на снимке NASA (фото: earthobservatory.nasa.gov)

Добавим, что летом песок в пустыне под Херсоном нагревается до 75 градусов по Цельсию, поэтому там можно увидеть лишь редкие растения.

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