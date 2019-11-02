Украинско-американская ракета вывела на орбиту грузовой корабль

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Корабль доставит на Международную космическую станцию ​​3750 кг полезного груза

Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" 2 ноября вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на Международную космическую станцию ​​3750 кг полезного груза, в том числе экспериментальную духовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конструкторское бюро "Южное".

Украинское бюро разработало основную конструкцию первой ступени ракеты.

Пуск ракеты осуществили в 15:59 из Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Стыковка с МКС запланирована 4 ноября.

"Сигнус" по заказу NASA доставит на станцию ​​провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для магнитного альфа-спектрометра, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие. "Сигнус" доставит на МКС ​​экспериментальную духовой шкаф Zero-G, в которой будут проведены исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации.

"Проект "Антарес" является удачным примером кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах, устойчивой внешнеэкономической деятельности наших предприятий и присутствия украинской ракетно-космической отрасли на мировом космическом рынке", - заявили в бюро.

Напомним, ранее ВВС США запустили несколько неизвестных малых спутников с борта секретного американского мини-шаттла X-37B.