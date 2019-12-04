Савченко снова отличилась странным поведением (видео)

Надежда Савченко в среду, 4 декабря, устроила перфоманс под стенами Верховной Рады. Скандальная экс-нардеп принесла под Парламент мешки с землей, на которых были написаны названия городов Украины.

Таким образом, Савченко пыталась выразить протест против законопроекта о рынке земли, который предусматривает возможность ее продажи в Украине.

Акция, организованная бывшим депутатом, началась около 11:00. Под здание Верховной Рады принесли мешки с землей, а потом появилась Савченко с микрофоном.

"Меня попросили не мусорить. Кто-то считает, что украинская земля - это мусор", - говорила экс-нардеп, высыпая землю, говоря, что коммунальные службы придут и уберут.

Экс-нардеп призвала мужчин, которые наблюдали за происходящим, подойти и помочь ей поднять мешки и сделать "курган МВФ".

Савченко под Радой рассыпала землю (видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Бывшему народному депутату пыталась помешать "полиция диалога", охраняющая порядок на массовых мероприятиях.

Напомним, что проект закона 2178-10 об открытии рынка земли приняли 13 ноября в первом чтении. Второе чтение пройдет на следующей пленарной неделе с 16 по 20 декабря. Кроме того, предусматривается, что вопрос о возможности покупки земли иностранцами будет вынесен на референдум.