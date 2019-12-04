Савченко знову відзначилася дивною поведінкою (відео)

Надія Савченко змусила комунальників прибирати після себе
Надія Савченко у середу, 4 грудня, влаштувала перфоманс під стінами Верховної Ради. Скандальна екс-нардеп принесла під Парламент мішки з землею, на яких були написані назви міст України.
Таким чином, Савченко намагалася висловити протест проти законопроекту про ринок землі, який передбачає можливість її продажу в Україні.
Акція, організована колишнім депутатом, почалася близько 11:00. Під будівлю Верховної Ради принесли мішки з землею, а потім з'явилася Савченко з мікрофоном.
"Мене попросили не смітити. Хтось вважає, що українська земля - це сміття", - говорила екс-нардеп, висипаючи землю, кажучи, що комунальні служби прийдуть і приберуть.
Екс-нардеп закликала чоловіків, які спостерігали за акцією, підійти і допомогти їй підняти мішки і зробити "курган МВФ".
Курган під Верховної Радою з української землі #ні_продажу_української_земліОпубліковано Надія Савченко Середа, 4 грудня 2019 р.
Савченко під Радою розсипала землю (відео: facebook.com/Savchenko.Nadiia)
Колишньому народному депутату намагалася перешкодити "поліція діалогу", що охороняє порядок на масових заходах.
Нагадаємо, що проект закону 2178-10 про відкриття ринку землі прийняли 13 листопада у першому читанні. Друге читання пройде на наступному пленарному тижні з 16 по 20 грудня. Крім того, передбачається, що питання про можливість купівлі землі іноземцями буде винесено на референдум.