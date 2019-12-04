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Савченко знову відзначилася дивною поведінкою (відео)

STYLERПерсони    04.12.2019 - 17:11
Савченко знову відзначилася дивною поведінкою (відео)
Надія Савченко (фото: РБК-Україна)

Надія Савченко змусила комунальників прибирати після себе

Надія Савченко у середу, 4 грудня, влаштувала перфоманс під стінами Верховної Ради. Скандальна екс-нардеп принесла під Парламент мішки з землею, на яких були написані назви міст України.

Таким чином, Савченко намагалася висловити протест проти законопроекту про ринок землі, який передбачає можливість її продажу в Україні.

Акція, організована колишнім депутатом, почалася близько 11:00. Під будівлю Верховної Ради принесли мішки з землею, а потім з'явилася Савченко з мікрофоном.

"Мене попросили не смітити. Хтось вважає, що українська земля - це сміття", - говорила екс-нардеп, висипаючи землю, кажучи, що комунальні служби прийдуть і приберуть.

Екс-нардеп закликала чоловіків, які спостерігали за акцією, підійти і допомогти їй підняти мішки і зробити "курган МВФ".

Курган під Верховної Радою з української землі #ні_продажу_української_землі

Опубліковано Надія Савченко Середа, 4 грудня 2019 р.

Савченко під Радою розсипала землю (відео: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

    Колишньому народному депутату намагалася перешкодити "поліція діалогу", що охороняє порядок на масових заходах.

    Нагадаємо, що проект закону 2178-10 про відкриття ринку землі прийняли 13 листопада у першому читанні. Друге читання пройде на наступному пленарному тижні з 16 по 20 грудня. Крім того, передбачається, що питання про можливість купівлі землі іноземцями буде винесено на референдум.

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