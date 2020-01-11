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Сидят и чай пьют: Савченко засветилась с соратницами Януковича (фото)

STYLERЖизнь    11.01.2020 - 14:16
Сидят и чай пьют: Савченко засветилась с соратницами Януковича (фото)
Надежда Савченко (фото: РБК-Украина)

Бывшая депутат Надежда Савченко приняла участие с бывшими соратницами Януковича

Экс-нардеп Надежда Савченко "засветилась" с экс-министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим нардепом Еленой Бондаренко. На это обратил внимание на своей странице в Facebook Алексей Голобуцкий. Женщины вместе пришли на эфир украинского телеканала Zik.

"Лєна Бондарєнко, Лєна Лукаш і Надюха Савченко вчора на ефірі ЗіКу. Ганю Герман не запрошували - бо тоді концентрація темної матерії в одній окремо взятій студії сягнула б критичної величини і відкрився б прохід в інферно...))" - иронично написал Голобуцкий.

Сидят и чай пьют: Савченко засветилась с соратницами Януковича (фото)

Савченко в окружении соратниц Януковича (фото: facebook.com/aleksej.golobuckij)

Пользователи сети отреагировали на данный факт в комментариях и отметили, что с таким успехом в страну скоро вернется экс-президент Украины Виктор Янукович.

  • Я ж кажу - три макбетовських відьми.
  • Азарова не хватает.
  • Такими темпами скоро в ОП приедет легитимный,законтачит там Зе и объявит себя губернатором малоросии!

Сидят и чай пьют: Савченко засветилась с соратницами Януковича (фото)

Скриншот комментариев

Отметим, что Савченко, Лукаш и Бондаренко стали гостями программы "Каждый из нас президент" на телеканале ZIK и вместе обсуждали актуальные вопросы.

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