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Савченко в червоному платті знову "отожгла" (відео)

STYLERПерсони    11.02.2020 - 10:44
Савченко в червоному платті знову "отожгла" (відео)
Надія Савченко вирішила пірнути в океан (фото: РБК-Україна)

Надія Савченко знову відзначилася неординарною поведінкою

Надія Савченко знову відзначилася своєю поведінкою. На цей раз колишній нардеп Верховної Ради вирішила поплавати в холодному океані. Для цього Надія одягла довгу червону сукню і занурилася в холодну воду, про що вона і повідомила на своїй особистій сторінці в соцмережі Facebook.

"Якщо ти вже на краю, не втрачай мить. Північний Льодовитий океан", - багатозначно підписала Савченко відеоролик.

На відео показано, як Надія босоніж йде по крижинам, прямуючи до океану, щоб зробити заплив. Спочатку екс-нардеп не наважується пірнути, але потім все ж заходить у воду і пливе.

Надія Савченко купалася в океані (відео: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на поведінку Савченко. Деякі написали, що вона дуже смілива, а інші вважають, що це нерозумно.

  • Неймовірно, поза межами, вражаюче, стільки краси і відваги в одному відео. Невже може бути, щось світліше самої світлої душі.
  • А він, бунтівний, просить бурі, неначе в бурях є спокій!!!
  • Нерозумію для чого це??? Що вона сильна людина ми й так знаємо. Я вважаю, що лізти у воду в шторм, як найменше, то не розумно....
  • Бережіть себе,Надія. Будь ласка.

Савченко в червоному платті знову &quot;отожгла&quot; (відео)Скріншот коментарів (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

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