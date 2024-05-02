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Сара Джессіка Паркер заінтригувала кадрами зі зйомок нового сезону популярного серіалу

Сара Джесіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Автор: Юлія Любченко

Сара Джессіка Паркер - відома на весь світ акторка, яка колись стала відомою завдяки ролі Кері Бредшоу у серіалі "Секс у великому місті". А зараз акторка показала кадри зі зйомок нового сезону "І просто так".

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки.

Сара Джессіка-Паркер показала, як знімають "І просто так"

Роль Кері Бредшоу ніяк не може залишити Паркер у спокої, адже вона продовжує зніматися у більш серйозній версії історії чотирьох подруг, що живуть на повну. 

Колись, "Секс у великому місті" зробив справжній фурор серед глядачів в усьому світі, а після, і його продовження під назвою "І просто так", став рекордною картиною за кількість переглядів. 

Про зйомки нового сезону повідомила виконавиця головної ролі Сара Джессіка Паркер. На своїй сторінці в Instagram вона розмістила світлину де видно сценарій першої серії. 

Сценарій нового сезону "і просто так" (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Очікується, що третій сезон "І просто так" повернеться на екрани вже у 2025 році.

Та поки невідомі жодні подробиці, адже ніби ніхто і не планував запускати знову знімання цієї історії, яка вчить жінок жити, спілкуватися з чоловіками та головне, зберігати дружбу попри все, що стається у житті. 

Кадри з серіалу "І просто так" 

Так, звісно, що головні героїні вже не такі молоді та активні, але їхні історії не припиняють дивувати глядача. Тому цікаво, що автори проекту покажуть у новому сезоні над популярного серіалу. 

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АкторкаФільми