"Ботокс не моє": 58-річна Сара Джессіка Паркер розкрила секрет своєї краси та молодості

Сара Джессіка Паркер й досі сприймається багатьма, як Кері Бредшоу з серіалу "Секс і місто", оскільки жінки в усьому світі його передивляються. Але з того часу акторка змінилась. Проте виглядає дуже гарно навіть без ботоксу.

Чому Сара Джессіка Паркер не користується ботоксом

Популярна акторка не є прихильницею ботоксу та інших "уколів краси". Вона обирає природні засоби та поступове й натуральне старіння шкіри. Адже це нормально, що жінки й чоловіки змінюються, дорослішають.

Паркер не використовує ботокс, але спробувала ультразвукову процедуру для підтягування шкіри, яка стала популярною цього року і робила гліколевий пілінг у дерматолога.

Сара Джессіка Паркер і її догляд за собою (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

"Я не можу говорити за інших людей і не проти того, щоб хтось це робив. Просто це не те, що я вибираю. Крім того, я акторка - я повинна рухати бровами. Мені призначено ділитися емоціями та спілкуватися зі своїм обличчям, яке для мене має рухатися. Крім того, мій чоловік сказав би: “Га?”. Це те, що я відчуваю до себе, і це зовсім не означає, що те саме стосується когось іншого. Ми всі різні, і мені це подобається в жінках. Люди повинні вибрати й робити те, що вони хочуть і знайти спосіб, який змусить їх почуватися краще, коли вони виходять за двері будинку", - поділилась акторка.

Сара Джессіка Паркер і її догляд за собою (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Як зірка серіалу "Секс і місто" доглядає за собою

"Мій режим - це буквально денний крем із SPF, можливо, сироватка та нічний крем. Це воно. А ще краще, якщо це не коштуватиме багато доларів", - ділиться своїми секретами краси Паркер.

Паркер має такий же раціональний підхід до підтримки своєї фігури, а вона у неї ідеальна. Адже зберегти таку тендітність до 58-ми - це задачка не з легких.

"Раніше я багато займалась балетом, на який я все ще люблю ходити, але я вважаю, що найкращий спосіб займатися спортом - це вписати його у свій день, тому я намагаюся ходити, де тільки можу, і часто підійматися сходами. Крім того, найкраще місце, щоб надихнутися модою - це прогулянка або громадський транспорт", - розповіла Сара.

Сара Джессіка Паркер і її догляд за собою (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)